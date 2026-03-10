16kg 뺀 한혜연, 결국 44kg..."요즘 애들 주사 맞지만 난 달라…

|
[스포츠조선 김수현기자] 현재 44kg를 유지하고 있는 '유지어터' 한혜연이 다이어트 비법을 공개했다.
노화 방지 아이어트 '봄 맞이 속성 관리'를 공개하겠다는 한혜연은 여러 비법들을 아낌없이 공개했다.
먹는 것부터 생활 습관까지 '관리의 신'이라 자부한 한혜연은 봄맞이 옷정리에 대해서도 스타일리스트의 노하우가 따로 있었다.
몸매가 받쳐줘야 하는 옷도 완벽소화하게 된 한혜연은 "짧은 거 걱정이다"라면서도 다양한 옷들을 소개했다.
한혜연은 "다 입으려면 몸이 받쳐줘야 한다. 여름부터 시작하면 너무 늦는다"라며 다이어트 꿀팁에 대해 "새 옷을 입지 말고 집에 있는 딱 붙는 옷을 입어보면 내가 살이 쪘는지, 관리가 돼 있는지 더 정확하게 알 수가 있다"라고 전했다.
이어 적나라하게 드러난 자신의 바디라인을 보며 "군살이랑 이런데 망가진 라인이 있지 않냐. 이만한 식욕억제제가 없다"라고 한탄했다.
그는 "허리 들어간 거 봐라. 옛날을 생각해봐라. 한혜연. 이만했었다"라며 살이 쪘던 과거를 돌아보며 새삼 감탄했다.
전에는 타이트해서 안입었던 옷도 이제 보기 좋게 잘 맞았다. 한혜연은 "이게 맞는 거 보니까, 역시. 어쩔 수가 없나봐"라며 흐뭇하게 미소 지었다.
현재 유지어터로 몸매를 완벽하게 관리하고 있다는 한혜연은 "갑자기 먹으면 쪘다가 또 막 급하게 빼야 되고 이런 때가 꽤 있다. 촬영할 때 그래도 좀 날씬해보여야 하는데 배가 불러서 가면 힘을 주는게 한계가 있다. 말하면서 어떻게 계속 힘을 주냐"라고 한탄했다.
그러면서 다이어트에는 혈당 관리가 중요하다고 강조했다. 한혜연은 "요즘 애들은 주사도 맞고 하는데 당 관리가 중요하다는 걸 나는 예전부터 알고 있었다"라며 자신이 가진 지식들을 전수했다.
또 생활습관도 다이어트에 굉장히 중요한 부분이었다. 한혜연은 "생활습관이 무서운 게 습관만 들이면 귀찮을 게 하나도 없다. 무조건 바꿔야 한다. 난 사실 건강을 위해 다이어트를 했던 것도 있다. 갱년기가 오기 시작하니까 너무 무기력해졌다. 최근 들어서는 뛰는 것도 해보려고 노력을 했다"라고 조언했다.
앞서 한혜연은 다이어트를 통해 14kg을 감량해 키 162cm에 몸무게 46kg을 유지하고 있다고 밝혔다.
또 최근에는 이사 과정에서 추가로 2kg이 줄어 현재 44kg이 됐다고 해 더욱 화제가 되기도 했다.
이후 한혜연은 다이어트 비법에 대해 "오전에 아무것도 안 먹고 공복 상태에서 러닝을 한다. 운동이 다이어트에 차지하는 비중은 10%, 나머지 90%는 식단이다. 저녁 7시 반 이후엔 아무것도 먹지 않는다"라고 밝혔다.
