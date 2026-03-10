윤유선, ♥판사 남편 질투하겠네...'전남편' 김광규 등장 "12년 전 인연" (동상이몽)

|
[스포츠조선 김수현기자] 배우 윤유선의 드라마 속 인연 '전남편' 김광규가 '동상이몽'으로 다시 만난다.
"전부인을 위해 출연했다"는 김광규에 모두가 웅성대기 시작했다.
김광규는 "2014년도 드라마 '참 좋은 시절'에서 윤유선과 부부로 호흡했다"라며 10년이 넘는 세월 동안 이어진 인연을 밝혔다.
메소드급 닭살 연기로 찰떡 호흡을 보여준 두 사람. 김광규의 인생 첫 베드신 상대가 윤유선이기도 했다. 김광규는 "어쨌든 침대가 영어로 'BED' 맞죠? 침대 위에서 드라마를 찍었다"라 했지만 윤유선은 "난 기억도 안 난다"라며 웃었다.
김광규의 찐친이자 같은 싱글남 입장인 배우 이서진, 김구라는 "김광규가 '내가 이서진 보다 결혼은 먼저 할 거다'라 했다던데"라고 물었다.
김광규는 "이서진 씨는 비혼주의자다. 결혼에 1도 관심이 없다. 마치 게임 안하는 사람과 대결하는 거랑 똑같다"며 "그리고 제가 요리를 잘한다. 오래 걸려서 그렇지 막상 하면 잘한다"라고 자신있어 했다.
이에 윤유선은 "근데 왜 내가 추천했을 땐 왜 싫다 했냐"라고 말해 궁금증을 자아냈다.
