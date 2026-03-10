안현모, 제대로 뿔났다 "사람 목숨 짐승 다루듯" 경악

|
[스포츠조선 조지영 기자] 방송인 겸 통역사 안현모가 실종 사건에 대해 충격을 금치 못한다.
권 씨는 60대 초반의 자산가로 양식장과 횟집을 운영하며 부동산을 여럿 보유하고 있다. 경찰은 곧바로 권 씨를 불러 조사했지만, 그는 "우리 집에 왔다가 간 건 맞지만, 말다툼 하나 없이 웃으며 돌아갔다"고 주장했다. 하지만 인근 CCTV를 분석한 결과 수상한 정황이 포착됐다. 강화의 한 풀밭에서는 급기야 실종된 남편의 소지품이 발견되기까지 했다. 이지혜는 "어떻게 명백한 증거 앞에서도 이토록 아무렇지도 않게 거짓말을 할 수 있는지 이해가 가지 않는다"며 "가족이 얼마나 가슴 아팠을지 가늠이 안 간다"고 말을 잇지 못했다. 안현모는 "사람의 목숨을 마치 짐승 다루듯 한 범인의 태도가 기가 막힌다"며 경악했다.
이날 방송에는 당시 사건을 직접 담당했던 서춘원 전 강화경찰서 강력팀장이 출연해 범인을 잡기 위해 고군분투했던 수사의 전 과정을 상세히 전한다. 또한 이광민 정신건강의학과 전문의는 범행 과정에서 드러난 범인의 성향과 심리를 면밀하게 분석한다.
