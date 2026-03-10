안현모, 제대로 뿔났다 "사람 목숨 짐승 다루듯" 경악

기사입력 2026-03-10 10:32


안현모, 제대로 뿔났다 "사람 목숨 짐승 다루듯" 경악

[스포츠조선 조지영 기자] 방송인 겸 통역사 안현모가 실종 사건에 대해 충격을 금치 못한다.

10일 밤 방송되는 KBS2 '스모킹 건'에서는 강화 연쇄 실종 살인사건에 대해 다룬다.

강화 연쇄 실종 살인사건은 2014년 7월 31일 밤 10시, 인천의 한 경찰서로 실종신고가 접수되면서 시작됐다. 땅을 팔기로 한 남자와 저당권 문제로 소송 중인 남편이 담판을 지으러 갔다가 연락이 두절 됐다는 것. 매도자는 강화의 소문난 땅 부자 권 씨였는데, 그를 만나고 사라진 사람만 이번이 무려 네 명이었다. 그날, 사라진 남자와 사람들이 사라지는 미스터리의 사연을 파헤친다.

권 씨는 60대 초반의 자산가로 양식장과 횟집을 운영하며 부동산을 여럿 보유하고 있다. 경찰은 곧바로 권 씨를 불러 조사했지만, 그는 "우리 집에 왔다가 간 건 맞지만, 말다툼 하나 없이 웃으며 돌아갔다"고 주장했다. 하지만 인근 CCTV를 분석한 결과 수상한 정황이 포착됐다. 강화의 한 풀밭에서는 급기야 실종된 남편의 소지품이 발견되기까지 했다. 이지혜는 "어떻게 명백한 증거 앞에서도 이토록 아무렇지도 않게 거짓말을 할 수 있는지 이해가 가지 않는다"며 "가족이 얼마나 가슴 아팠을지 가늠이 안 간다"고 말을 잇지 못했다. 안현모는 "사람의 목숨을 마치 짐승 다루듯 한 범인의 태도가 기가 막힌다"며 경악했다.

이날 방송에는 당시 사건을 직접 담당했던 서춘원 전 강화경찰서 강력팀장이 출연해 범인을 잡기 위해 고군분투했던 수사의 전 과정을 상세히 전한다. 또한 이광민 정신건강의학과 전문의는 범행 과정에서 드러난 범인의 성향과 심리를 면밀하게 분석한다.

강화 연쇄 실종 살인사건은 오는 10일 밤 9시 45분, KBS2 '스모킹 건'에서 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

5.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

5.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

스포츠 많이본뉴스
1.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

2.

韓 축구 미쳤다! '한국 국대 에이스' 이강인 그린라이트, 사상 첫 초대형 '오피셜' 예고..."이미 ATM과 접촉 완료"→"요구 이적료 책정"

3.

왜 뽑았나 누가 수군댔나...원태인? 문동주? 42세 베테랑 '짬 야구'가 한국 야구 살렸다

4.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

5.

'탈락 역적될 뻔' ML 28승 용병의 속죄투…"화났다, 아직 한국 끝나지 않아서 흥분된다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.