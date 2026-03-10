넷마블의 상반기 출시 예정 신작 'SOL: 인챈트', 광고 모델로 현빈 선정

기사입력 2026-03-10 10:34


넷마블의 상반기 출시 예정 신작 'SOL: 인챈트', 광고 모델로 현빈 …



넷마블은 올 상반기 출시 예정 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'의 광고 모델로 배우 현빈을 선정했다고 10일 밝혔다.

이날 'SOL: enchant' 공식 유튜브 채널에 공개된 광고 티저 영상에서는 슈트 차림의 배우 현빈이 전하는 카리스마 있는 독백 내레이션을 통해 'SOL: enchant'의 핵심 콘텐츠인 '신권(神權)'을 간접적으로 확인할 수 있다. 이와 함께 넷마블은 12일 진행 예정인 'SOL: enchant' 온라인 쇼케이스의 두번째 티저 영상을 지난 9일 공개했다. 이번 티저 영상은 약 20초 분량의 예고편 형식으로 구성돼 '신권', 'BM', '시스템' 등 온라인 쇼케이스의 주요 콘텐츠들을 앞서 살펴볼 수 있다.

'SOL: enchant'는 정식 출시 전까지 공식 브랜드 사이트, 앱 마켓에서 사전등록을 진행하며 참여 시 인게임에서 사용 가능한 '1글자 레어 캐릭터명 응모권', '무한의 체력 회복제' 등 특별한 보상을 지급한다. 'SOL: enchant'는 '신(神)'이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로, '리니지M' 개발진 주축의 신생 개발사 알트나인이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하는 2026년 상반기 출시 예정작이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



