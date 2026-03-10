'박준형♥' 김지혜, KBS희극인실 증명사진첩 깜짝 공개…김영철·김준호까지 보기만 해도 BIG웃음 '빵'

기사입력 2026-03-10 10:46


'박준형♥' 김지혜, KBS희극인실 증명사진첩 깜짝 공개…김영철·김준호까…

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 김지혜가 예전 사진을 공개해 눈길을 끌었다.

김지혜는 10일 자신의 개인 계정에 "KBS 희극인실에 있는 증명사진들. 그땐 몰랐지. 우리가 이렇게 될줄은"이라는 멘트와 함께 사진 한 장을 공개했다.

사진에는 희극인실에 있는 증명사진 모음이 등장한다. 본인 김지혜와 남편 박준형과 함께 김지민과 결혼한 김준호, 김영철, 박성호 등이 등장해 눈길을 끈다.

증명사진답게 어색한 표정과 촌스러운 헤어스타일이 눈길을 끈다. 와이셔츠에 넥타이를 맨 박성호와 장발의 작준형. 바이커 스타일에 머리를 바짝 세운 김준호 그리고 금방이라도 하춘화 성대모사를 할 것 같은 김영철의 모습이 시선을 강탈하고 있다.

한편 김지혜와 박준형은 지난 2005년 7월 결혼한 21년차 부부로 슬하에 2녀를 두고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

아들 약혼녀와 불륜한 아버지..길거리서 벌어진 가족 난투극 ‘네 남녀의 치정극’ (히든아이)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

5.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

아들 약혼녀와 불륜한 아버지..길거리서 벌어진 가족 난투극 ‘네 남녀의 치정극’ (히든아이)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

5.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

스포츠 많이본뉴스
1.

왜 뽑았나 누가 수군댔나...원태인? 문동주? 42세 베테랑 '짬 야구'가 한국 야구 살렸다

2.

韓 축구 미쳤다! '한국 국대 에이스' 이강인 그린라이트, 사상 첫 초대형 '오피셜' 예고..."이미 ATM과 접촉 완료"→"요구 이적료 책정"

3.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

4.

'경우의 수' 지겹다고 하지마! 야유를 환호로 바꾼 '대한 야구'…'기적 같은 확률' 세계가 놀랐다

5.

'탈락 역적될 뻔' ML 28승 용병의 속죄투…"화났다, 아직 한국 끝나지 않아서 흥분된다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.