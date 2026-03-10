'주사' 이슈無..TXT 태현→연준부터 킥플립 계훈→케이주, '놀토' 스핀오프 '놀목' 하드캐리 예고
[스포츠조선 조지영 기자] '놀라운 목요일'이 초특급 게스트 스포일러로 관심을 모으고 있다.
오는 19일 저녁 8시 40분 첫 방송을 앞둔 tvN '놀라운 목요일'이 MC 붐, 이용진, 정이랑, 서은광, 조째즈와 함께 목요일 밤을 뜨겁게 달굴 핫한 게스트들의 방문을 예고해 기대감이 치솟고 있다.
'놀라운 목요일'은 '놀라운 토요일'의 스핀오프 프로그램으로 노래방을 콘셉트로 두 팀이 대결을 펼치는 음악 예능 프로그램. '도레미 마켓'의 세계관을 '도레미 노래방'으로 확장하고 다채로운 노래, 흥미진진한 승부로 목요병을 날려줄 예정이다.
특히 각 분야에서 사랑받는 이들로 꽉 찬 게스트 라인업이 눈길을 끈다. 먼저 노래방 콘셉트에 걸맞은 대한민국 대표 감성 보컬리스트 KCM이 명품 라이브로 '놀라운 목요일'을 가득 채운다. 뿐만 아니라 4세대 K-POP 대표 보이그룹 투모로우바이투게더 태현과 연준, 5세대 루키 킥플립 계훈과 케이주가 노래는 기본, 화려한 퍼포먼스로 텐션을 끌어올린다.
또한 '낭만부부'로 사람 냄새나고 현실감 넘치는 중년 부부 케미스트리를 보여주고 있는 김해준과 나보람이 유쾌 지수를 상승시킨다. 여기에 성대모사의 달인 이재율과 송진우가 개그 감각과 입담을 뽐내 보는 이들의 웃음 버튼을 연타할 예능 대세들의 활약이 주목되고 있다.
그런가 하면 연애 리얼리티와 떼려야 뗄 수 없는 김예원, 김민지, 신현우도 출격한다. '환승연애' 시리즈의 MC로 출연자들의 스토리에 몰입하고 시청자들과 공감대를 형성했던 김예원과 '솔로지옥 시즌5'로 화제가 된 김민지와 신현우가 함께해 이들의 색다른 모습이 궁금해진다.
다채로운 게스트들과 꿀잼을 선사할 tvN '놀라운 목요일'은 오는 19일 저녁 8시 40분에 첫 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com
