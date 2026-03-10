'공개 열애 2번' 전현무, 속내 털어놨다 "여자에 미치고 질려버렸어"('혼자는 못 해')

오늘(10일) 저녁 8시 50분에 방송될 JTBC '혼자는 못 해'에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 게스트 김광규와 함께 대한민국 대표 항구도시 부산으로 떠난다. 이들은 한번 빠지면 헤어 나올 수 없는 부산 로컬 맛집부터 희비가 교차하는 놀이공원 끝장내기까지 레트로 청춘 여행에 나선다.
그런 가운데 이날 방송에서는 김광규와 추성훈이 예상치 못한 교집합을 발견한다. 추성훈이 유도 선수로 활동하던 시절, 김광규의 고향인 부산 서구에 거주했던 것. 김광규는 과거 부산에서 추성훈의 주먹을 맛본 적이 있는 것 같다고 해 이들 사이에 어떤 비하인드가 있을지 궁금증을 자아낸다.
또한 김광규와 이수지가 전세 사기 피해자라는 공통점을 발견하고 뼈아픈 동지애를 나눈다. "세상 다 무너지는 것 같았다"라는 이수지는 심기일전하고 마음을 극복한 방법을 이야기하며 진솔한 토크를 이어간다.
한편, 김광규는 절친 전현무를 향해 "너는 (연인을) 만나고 싶은 생각 없지? 너무 많이 만나서"라며 묵직한 돌직구를 날린다. 전현무는 "마음대로 하세요. 이제 반박도 안 하고. 난 여자에 미쳐서. 질려버렸어"라며 자포자기한 듯한 모습을 보여 웃음을 자아낸다. 이에 '혼자는 못 해'에서 또 한 번 빛을 발할 두 사람의 유쾌한 티격태격 케미스트리가 기대되고 있다.
여전히 인연을 기다린다는 김광규는 이상형으로 "고관절이 튼튼한 사람"을 언급해 보는 이들을 웃프게 만든다. 연상도 괜찮다는 김광규의 이야기에 이수지와 추성훈은 각자 자신의 어머니를 소개해 주겠다고 두 팔을 걷고 나서고 급기야 미혼인 김광규가 "아빠" 소리를 듣는 황당한 상황까지 직면한다고. 더불어 김광규가 결혼 관련 토크 도중 뜻밖의 비혼주의 결심을 하며 현장을 놀라게 했다는 후문이다.
함께 해야 제맛인 이들의 부산 탐방기는 오늘(10일) 저녁 8시 50분 방송될 JTBC '혼자는 못 해'에서 확인할 수 있다.