드래곤포니 "신보 '런런런', 제대로 달려가겠다는 의미"

기사입력 2026-03-10 14:30


드래곤포니(Dragon Pony) 세 번째 EP 'RUN RUN RUN' 발매 기념 쇼케이스가 10일 예스24 원더로크홀에서 열렸다. 드래곤포니가 포토타임을 갖고 있다. 신촌=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

드래곤포니는 10일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서 세 번째 EP '런런런' 쇼케이스를 열고 "신보 '런런런'은 제대로 달려가겠다는 의미"라고 했다.

신보 '런런런'은 드래곤포니가 그간 전개해 온 불완전한 청춘의 성장 서사를 잇는 앨범이다. 정답이 없는 수많은 선택지 앞에서, 복잡한 고민에 빠지기보다 그저 마음 가는 대로 달려가겠다는 메시지를 담고 있다. 안태규는 "제대로 달려가겠다는 의미가 있다"고 했고, 편성현은 "지금까지는 연습생 때 만든 곡을 담았다면, 이번 앨범은 데뷔 이후의 솔직함을 담으려 했다"라고 전했다.

무엇보다 멤버 전원이 메인 프로듀서로서 전곡의 작사, 작곡, 편곡을 맡아 '셀프 프로듀싱 밴드'로서의 정체성을 각인, 뚜렷해진 음악적 색깔을 무대 위 강렬한 에너지로 펼쳐보일 전망이다. 권세혁은 "이번에는 멤버들이 모두 프로듀서로 참여했다. 기존에 참여하지 않는 다양한 악기들을 사용했다"고 소개했다.

드래곤포니의 세 번째 EP '런런런'은 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

