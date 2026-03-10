드래곤포니 "신곡 '아 마음대로 다 된다!', 느낌표 꼭 있어야…제목 따라갈 것"

기사입력 2026-03-10 14:34


드래곤포니(Dragon Pony) 세 번째 EP 'RUN RUN RUN' 발매 기념 쇼케이스가 10일 예스24 원더로크홀에서 열렸다. 드래곤포니가 포토타임을 갖고 있다. 신촌=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.10/

[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 드래곤포니(Dragon Pony)가 신곡 '아 마음대로 다 된다!'를 소개했다.

드래곤포니는 10일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서 세 번째 EP '런런런' 쇼케이스를 열고 "신곡 '아 마음대로 다 된다!'에서 느낌표는 꼭 붙여야 한다"라며 "제목 따라 가야겠다"라고 했다.

타이틀곡 '아 마음대로 다 된다!'는 세상이 정한 기준이 아닌 나답게 살아가고자 하는 청춘의 뜨거운 외침을 담은 곡이다. 곡의 인트로부터 귀를 사로잡는 테크니컬하고 유려한 기타 리프를 시작으로, 다채롭게 레이아웃된 악기 사운드가 강력한 에너지로 몰아친다. 마치 스스로에게 건네는 주문 같은 곡으로, 드래곤포니는 '아 마음대로 다 된다!'를 통해 '뛰는 음악'의 대표 주자로 자리매김할 전망이다.

권세혁은 "포인트로 느낌표를 붙여주셔야 한다. 그만큼 다 강조해야 하는 곡이라 보시면 될 것 같다"며 제목에 느낌표가 들어간 이유를 설명했다.

이어 안태규는 "이제는 정말 잘 돼야 하고, 그럴 타이밍이라 생각한다. 제목을 따라가야겠다고 봤다. 공 들인 만큼 필요했던 곡이었다"며 고개를 끄덕었다.

기존 곡과의 차별점도 짚었다. 권세혁은 "기존 곡과 다르다"라고 했고, 편성현은 "자본이 더 들어가기도 했다"라며 웃었다.

드래곤포니의 세 번째 EP '런런런'은 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

