드래곤포니 "팀워크 비결? 뜨겁게 싸우고 화해…조만간 단독 공연"

기사입력 2026-03-10 14:44


드래곤포니 "팀워크 비결? 뜨겁게 싸우고 화해…조만간 단독 공연"
드래곤포니(Dragon Pony) 세 번째 EP 'RUN RUN RUN' 발매 기념 쇼케이스가 10일 예스24 원더로크홀에서 열렸다. 드래곤포니가 포토타임을 갖고 있다. 신촌=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.10/

[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 드래곤포니(Dragon Pony)가 팀워크 비결을 짚으면서 단독 공연 소식을 전했다.

드래곤포니는 10일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서 세 번째 EP '런런런' 쇼케이스를 열고 "팀워크 비결은 뜨겁게 싸우고 화해하는 것"이라며 "조만간 단독 공연 소식을 전할 것 같다"라고 했다.

신보 '런런런'은 드래곤포니가 그간 전개해 온 불완전한 청춘의 성장 서사를 잇는 앨범이다. 정답이 없는 수많은 선택지 앞에서, 복잡한 고민에 빠지기보다 그저 마음 가는 대로 달려가겠다는 메시지를 담고 있다.

타이틀곡 '아 마음대로 다 된다!'는 세상이 정한 기준이 아닌 나답게 살아가고자 하는 청춘의 뜨거운 외침을 담은 곡이다. 곡의 인트로부터 귀를 사로잡는 테크니컬하고 유려한 기타 리프를 시작으로, 다채롭게 레이아웃된 악기 사운드가 강력한 에너지로 몰아친다. 마치 스스로에게 건네는 주문 같은 곡으로, 드래곤포니는 '아 마음대로 다 된다!'를 통해 '뛰는 음악'의 대표 주자로 자리매김할 전망이다.

붉은 말의 해에 드래곤포니가 '런런런'을 들고 온 만큼, 각오도 남다르다. 특히 말띠 멤버 편성현, 권세혁, 고강훈은 "타이틀 제목대로 마음대로 하겠다"라며 자신의 해라는 걸 강조했다. 그러자 유일하게 말띠가 아닌 멤버 안태규는 "저 빼고 다 말띠라서 제가 오히려 좋은 기운을 받는다"고 거들었다.

데뷔 2년차에 접어든 만큼, 성장한 점도 자신했다. 권세혁은 "저희가 곡을 쓸 때 생각이 훨씬 많은 게 느껴진다. 시야도 넓어진 것 같다. 무엇보다도 저희가 하고 싶은 말이 많아졌다고 본다. 계속 느껴지는 것을 새로운 곡에 담아내고 싶다"라고 했고, 편성현은 "저희가 하고 싶은 말이 몽땅 담아져 있어서 의미 있는 것 같다"

'밴드신의 윤활유가 되겠다'는 팀 정체성에 대한 얘기도 들려줬다. 안태규도 "밴드신이 많이 활발해졌는데, 아직 저희를 모르시는 분들도 많다. 지금까지 저희가 계속 밴드신의 윤활유가 되겠다는 얘기를 해왔는데, 대중분께 더 많이 찾아가겠다"고 했고, 고강훈은 "밴드신이 꺼지지 않도록, 진짜 윤활제가 돼서 성장해나가겠다"며 말했다.

이어 편성현은 "청춘들이 불안정하다고 생각하는데, 저희도 그렇다. 저희의 그 불안정한 얘기를 솔직하게 했을 때, 대중분도 공감해 주시고 위로를 받으셨으면 한다"며 팀 정체성을 짚었다.


팀워크에 대한 자부심도 드러냈다. 편성현은 "많이 싸운다. 뜨겁게 싸우면서 뜨겁게 화해한다"고 했고, 권세혁은 "고등학교 친구들이 뭉쳐서, 저희가 합주한 시간도 꽤 길다. 그래서 팀워크가 좋다"며 웃었다.

올해 활동 계획에 대해서는 안태규가 "여러 공연을 많이 하고 싶다는 소망이 있다. 예정돼 있는 페스티벌도 있다. 음악방송도 준비하고 있다. 그 부분을 중점적으로 준비 중이다"라고 했고, 권세혁도 "조만간 단독 공연 같은 좋은 소식도 있을 것 같다"고 귀띔했다.

드래곤포니의 세 번째 EP '런런런'은 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 일 끊기고 요요왔다..."얼굴이 많이 부었어" 깜짝

2.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

3.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

4.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

5.

유재석, 필모서 '무한도전' 지운 후배에 폭발..."정말 최악이다" ('틈만 나면')

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 일 끊기고 요요왔다..."얼굴이 많이 부었어" 깜짝

2.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

3.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

4.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

5.

유재석, 필모서 '무한도전' 지운 후배에 폭발..."정말 최악이다" ('틈만 나면')

스포츠 많이본뉴스
1.

"돌아가면 사형 위기" 한국전 국가 침묵 이란 女 국대 5명 호주 망명, 트럼프 직접 개입 "돌아가면 살해될 가능성 높아"

2.

한국의 8강 상대는? 34득점 도미니카공화국인가, 21득점 베네수엘라인가

3.

얼마나 미안했으면, 천하의 류현진도 울었다…'참혹한 결말 피했다' 후배들 한번 더 기회 줬다

4.

충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

5.

충격 소식! 김혜성 부상 아웃→LAD 주전 경쟁 '초비상'…빛바랜 시범 경기 맹타 '빈자리 프리랜드가 메운다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.