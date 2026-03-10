드래곤포니 "팀워크 비결? 뜨겁게 싸우고 화해…조만간 단독 공연"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 드래곤포니(Dragon Pony)가 팀워크 비결을 짚으면서 단독 공연 소식을 전했다.
타이틀곡 '아 마음대로 다 된다!'는 세상이 정한 기준이 아닌 나답게 살아가고자 하는 청춘의 뜨거운 외침을 담은 곡이다. 곡의 인트로부터 귀를 사로잡는 테크니컬하고 유려한 기타 리프를 시작으로, 다채롭게 레이아웃된 악기 사운드가 강력한 에너지로 몰아친다. 마치 스스로에게 건네는 주문 같은 곡으로, 드래곤포니는 '아 마음대로 다 된다!'를 통해 '뛰는 음악'의 대표 주자로 자리매김할 전망이다.
붉은 말의 해에 드래곤포니가 '런런런'을 들고 온 만큼, 각오도 남다르다. 특히 말띠 멤버 편성현, 권세혁, 고강훈은 "타이틀 제목대로 마음대로 하겠다"라며 자신의 해라는 걸 강조했다. 그러자 유일하게 말띠가 아닌 멤버 안태규는 "저 빼고 다 말띠라서 제가 오히려 좋은 기운을 받는다"고 거들었다.
'밴드신의 윤활유가 되겠다'는 팀 정체성에 대한 얘기도 들려줬다. 안태규도 "밴드신이 많이 활발해졌는데, 아직 저희를 모르시는 분들도 많다. 지금까지 저희가 계속 밴드신의 윤활유가 되겠다는 얘기를 해왔는데, 대중분께 더 많이 찾아가겠다"고 했고, 고강훈은 "밴드신이 꺼지지 않도록, 진짜 윤활제가 돼서 성장해나가겠다"며 말했다.
이어 편성현은 "청춘들이 불안정하다고 생각하는데, 저희도 그렇다. 저희의 그 불안정한 얘기를 솔직하게 했을 때, 대중분도 공감해 주시고 위로를 받으셨으면 한다"며 팀 정체성을 짚었다.
팀워크에 대한 자부심도 드러냈다. 편성현은 "많이 싸운다. 뜨겁게 싸우면서 뜨겁게 화해한다"고 했고, 권세혁은 "고등학교 친구들이 뭉쳐서, 저희가 합주한 시간도 꽤 길다. 그래서 팀워크가 좋다"며 웃었다.
올해 활동 계획에 대해서는 안태규가 "여러 공연을 많이 하고 싶다는 소망이 있다. 예정돼 있는 페스티벌도 있다. 음악방송도 준비하고 있다. 그 부분을 중점적으로 준비 중이다"라고 했고, 권세혁도 "조만간 단독 공연 같은 좋은 소식도 있을 것 같다"고 귀띔했다.
드래곤포니의 세 번째 EP '런런런'은 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다
