드래곤포니 "'톱100 귀' 유재석 선배님, 노래 좋다고…진짜 차트인 했으면"

기사입력 2026-03-10 14:46


드래곤포니(Dragon Pony) 세 번째 EP 'RUN RUN RUN' 발매 기념 쇼케이스가 10일 예스24 원더로크홀에서 열렸다. 드래곤포니가 포토타임을 갖고 있다. 신촌=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.10/

[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 드래곤포니(Dragon Pony)가 유재석의 응원을 전하면서, 차트인을 꿈꿨다.

드래곤포니는 10일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서 세 번째 EP '런런런' 쇼케이스를 열고 "'톱100 귀' 유재석 선배님이 좋다고 하셔서 차트인 가대한다"라고 했다.

신보 '런런런'은 드래곤포니가 그간 전개해 온 불완전한 청춘의 성장 서사를 잇는 앨범이다. 정답이 없는 수많은 선택지 앞에서, 복잡한 고민에 빠지기보다 그저 마음 가는 대로 달려가겠다는 메시지를 담고 있다. 무엇보다 멤버 전원이 메인 프로듀서로서 전곡의 작사, 작곡, 편곡을 맡아 '셀프 프로듀싱 밴드'로서의 정체성을 각인, 뚜렷해진 음악적 색깔을 무대 위 강렬한 에너지로 펼쳐보일 전망이다.

타이틀곡 '아 마음대로 다 된다!'는 세상이 정한 기준이 아닌 나답게 살아가고자 하는 청춘의 뜨거운 외침을 담은 곡이다. 곡의 인트로부터 귀를 사로잡는 테크니컬하고 유려한 기타 리프를 시작으로, 다채롭게 레이아웃된 악기 사운드가 강력한 에너지로 몰아친다. 마치 스스로에게 건네는 주문 같은 곡으로, 드래곤포니는 '아 마음대로 다 된다!'를 통해 '뛰는 음악'의 대표 주자로 자리매김할 전망이다.

이루고 싶은 성과에 대해서는 안태규가 "저희가 가진 정체성을 확실하게 각인시키고 싶다. 많은 분의 플레이리스트에 남아 있었으면 한다"고 했고, 편성현은 "수치적으로 아주 배제할 수는 없으니 차트에도 들어갔으면 한다. 감사하게도 많은 무대에 서기는 했는데, 작은 목표로 차트인을 꼭 했으면 한다"고 소망했다.

유희열 안테나 대표의 반응에도 궁금증이 생긴다. 편성현은 "대표님께서도 이번 앨범을 들으시고 너희 만의 색깔이 나온 것 같다고 칭찬해 주셨다"며 뿌듯한 마음을 드러냈다.

그러자 안테나 한솥밥 식구인 방송인 유재석의 응원도 전했다. 고강훈은 "유재석 선배님이 톱100 귀를 가지신 만큼, 잘 될 것 같다고 하시더라"고 밝혔다.

이에 편성현도 "차트인 할 수 있었으면 좋겠다"고 재차 강조, 취재진의 웃음을 샀다.

드래곤포니의 세 번째 EP '런런런'은 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

