[SC현장]병오년, 말의 기운 탄 드래곤포니…신보 '런런런'으로 차트 질주(종합)

드래곤포니(Dragon Pony) 세 번째 EP 'RUN RUN RUN' 발매 기념 쇼케이스가 10일 예스24 원더로크홀에서 열렸다. 드래곤포니가 포토타임을 갖고 있다. 신촌=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.10/
[스포츠조선 정빛 기자] 2026년 병오년(丙午年) '붉은 말의 해', 밴드 드래곤포니(Dragon Pony)가 신보 '런런런' 뛸 준비를 마쳤다.
드래곤포니는 10일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서 세 번째 EP '런런런' 쇼케이스를 열고, 신보에 대한 얘기를 들려줬다.
신보 '런런런'은 드래곤포니가 그간 전개해 온 불완전한 청춘의 성장 서사를 잇는 앨범이다. 정답이 없는 수많은 선택지 앞에서, 복잡한 고민에 빠지기보다 그저 마음 가는 대로 달려가겠다는 메시지를 담고 있다. 안태규는 "제대로 달려가겠다는 의미가 있다"고 했고, 편성현은 "지금까지는 연습생 때 만든 곡을 담았다면, 이번 앨범은 데뷔 이후의 솔직함을 담으려 했다"라고 전했다.
무엇보다 멤버 전원이 메인 프로듀서로서 전곡의 작사, 작곡, 편곡을 맡아 '셀프 프로듀싱 밴드'로서의 정체성을 각인, 뚜렷해진 음악적 색깔을 무대 위 강렬한 에너지로 펼쳐보일 전망이다. 권세혁은 "이번에는 멤버들이 모두 프로듀서로 참여했다. 기존에 참여하지 않는 다양한 악기들을 사용했다"고 소개했다.
타이틀곡 '아 마음대로 다 된다!'는 세상이 정한 기준이 아닌 나답게 살아가고자 하는 청춘의 뜨거운 외침을 담은 곡이다. 곡의 인트로부터 귀를 사로잡는 테크니컬하고 유려한 기타 리프를 시작으로, 다채롭게 레이아웃된 악기 사운드가 강력한 에너지로 몰아친다. 마치 스스로에게 건네는 주문 같은 곡으로, 드래곤포니는 '아 마음대로 다 된다!'를 통해 '뛰는 음악'의 대표 주자로 자리매김할 전망이다.
권세혁은 "포인트로 느낌표를 붙여주셔야 한다. 그만큼 다 강조해야 하는 곡이라 보시면 될 것 같다"며 제목에 느낌표가 들어간 이유를 설명했다.
이어 안태규는 "이제는 정말 잘 돼야 하고, 그럴 타이밍이라 생각한다. 제목을 따라가야겠다고 봤다. 공 들인 만큼 필요했던 곡이었다"며 고개를 끄덕었다.
드래곤포니의 기존 곡과의 차별점도 짚었다. 권세혁은 "기존 곡과 다르다"라고 했고, 편성현은 "자본이 더 들어가기도 했다"라며 웃었다.
붉은 말의 해에 드래곤포니가 '런런런'을 들고 온 만큼, 각오도 남다르다. 특히 말띠 멤버 편성현, 권세혁, 고강훈은 "타이틀 제목대로 마음대로 하겠다"라며 자신의 해라는 걸 강조했다. 그러자 유일하게 말띠가 아닌 멤버 안태규는 "저 빼고 다 말띠라서 제가 오히려 좋은 기운을 받는다"고 거들었다.
이루고 싶은 성과에 대해서는 안태규가 "저희가 가진 정체성을 확실하게 각인시키고 싶다. 많은 분의 플레이리스트에 남아 있었으면 한다"고 했고, 편성현은 "수치적으로 아주 배제할 수는 없으니 차트에도 들어갔으면 한다. 감사하게도 많은 무대에 서기는 했는데, 작은 목표로 차트인을 꼭 했으면 한다"고 소망했다.
이번 앨범과 관련, 유희열 안테나 대표 반응에 대해서도 궁금증이 생긴다. 편성현은 "대표님께서도 이번 앨범을 들으시고 너희 만의 색깔이 나온 것 같다고 칭찬해 주셨다"며 뿌듯한 마음을 드러냈다.
그러자 안테나 한솥밥 식구인 방송인 유재석의 응원도 전했다. 고강훈은 "유재석 선배님이 톱100 귀를 가지신 만큼, 잘 될 것 같다고 하시더라"고 밝혔다. 이에 편성현이 "그러면 진짜 차트인할 수 있으면 좋겠다"고 재차 강조, 취재진의 웃음을 샀다.
데뷔 2년차에 접어든 만큼, 성장한 지점에도 자신했다. 권세혁은 "저희가 곡을 쓸 때 생각이 훨씬 많은 게 느껴진다. 시야도 넓어진 것 같다. 무엇보다도 저희가 하고 싶은 말이 많아졌다고 본다. 계속 느껴지는 것을 새로운 곡에 담아내고 싶다"라고 했고, 편성현은 "저희가 하고 싶은 말이 몽땅 담아져 있어서 의미 있는 것 같다"
'밴드신의 윤활제가 되겠다'는 팀 정체성에 대한 얘기도 들려줬다. 안태규도 "밴드신이 많이 활발해졌는데, 아직 저희를 모르시는 분들도 많다. 지금까지 저희가 계속 밴드신의 윤활제가 되겠다는 얘기를 해왔는데, 대중분께 더 많이 찾아가겠다"고 했고, 고강훈은 "밴드신이 꺼지지 않도록, 진짜 윤활제가 돼서 성장해나가겠다"며 말했다.
이어 편성현은 "청춘들이 불안정하다고 생각하는데, 저희도 그렇다. 저희의 그 불안정한 얘기를 솔직하게 했을 때, 대중분도 공감해 주시고 위로를 받으셨으면 한다"며 팀 정체성을 짚었다.
팀워크에 대한 자부심도 드러냈다. 편성현은 "많이 싸운다. 뜨겁게 싸우면서 뜨겁게 화해한다"고 했고, 권세혁은 "고등학교 친구들이 뭉쳐서, 저희가 합주한 시간도 꽤 길다. 그래서 팀워크가 좋다"며 웃었다.
끝으로 올해 활동 계획에 대해서는 안태규가 "여러 공연을 많이 하고 싶다는 소망이 있다. 예정돼 있는 페스티벌도 있다. 음악방송도 준비하고 있다. 그 부분을 중점적으로 준비 중이다"라고 했고, 권세혁도 "조만간 단독 공연 같은 좋은 소식도 있을 것 같다"고 귀띔했다.
드래곤포니의 세 번째 EP '런런런'은 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.