[인터뷰②] '왕사남' 제작자 임은정 대표 "'밤티호랑이' 논란, 얼굴 화끈해져"

기사입력 2026-03-11 11:20


[인터뷰②] '왕사남' 제작자 임은정 대표 "'밤티호랑이' 논란, 얼굴 …
사진=쇼박스

[스포츠조선 조지영 기자] 임은정(40) 온다웍스 대표가 "'밤티 호랑이' 논란, 얼굴이 화끈해졌다"고 말했다.

임은정 온다웍스 대표는 11일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 지난 2월 4일 개봉해 31일 만에 1000만 관객을 동원하며 올해 최고의 흥행작으로 등극했다.

임은정 대표는 '왕과 사는 남자'를 둘러싼 이슈에 대해 솔직하게 답하며 오해를 풀었다. 특히 지난 9일 제기된 '왕과 사는 남자'의 표절 의혹에 대해서 "우리도 '표절 논란'을 기사로 접하게 됐다. 표절을 주장하는 이들로부터 아직까지 내용증명을 받은 적이 없다. 그래서 이후 상황 변화는 없다. 어제(10일) 밝힌 공식입장과 마찬가지로 강경하게 나가돼 성실하게 대응하겠다"고 전했다.

이어 "물론 자연스럽게 '왕과 사는 남자' 기획 과정과 (표절 의혹 작품이) 겹칠 수 있는데, 기존에 나간 정보처럼 '왕과 사는 남자'는 특정 시나리오를 픽업해 개발한 것도 아니고 원안 단계부터 로그라인 한 줄로 시작한 영화다. 초고 작업을 제안한 작가도 있고 계약 과정 및 회의록 등이 파일로 남겨져 있다. 또 장항준 감독이 이 작품에 합류한 이후 제작진이 다 같이 합숙을 하면서 각색을 진행했다. 그 과정이 충분히 납득 할만 하고 그걸로 표절 의혹을 증명할 수 있다"고 확신했다.

뿐만 아니라
임은정 대표는 '왕과 사는 남자' 속 공분을 산 호랑이 CG에 대해서도 허심탄회한 마음을 전했다. 그는 "농담처럼 이야기 하기엔 제작자로서 민망한 부분이다. 장항준 감독도 장난처럼 호랑이 CG에 대해 말을 하긴 했지만, 우리가 이 영화를 꺼낼 때 정해진 기간 안에 어떤 부분에 더 주안을 두고 완성을 할지 고민을 많이 했다. 연휴 2주 전 개봉을 해야 했고 입소문이 많이 필요했다. 시간이 없었는데 개봉을 포기하기엔 여러모로 맞지 않는 부분이 컸다. 제작진이 포기했다기 보다는 우선순위를 생각했다고 봐주면 좋겠다. 나는 제작자로서 이 영화가 가장 좋은 시즌에 많은 관객을 만날 수 있게 해야 했다. 시장에 주어진 기회를 잘 잡고 싶었다"며 "스태프들에게 여러모로 미안한 부분이기도 하다.그래서 늦었지만 호랑이 CG를 보완하려고 한다. 이 또한 영화가 관객에게 많은 사랑을 받았기 때문에 가능한 일이었다. 호랑이 CG에 대한 논란이 있어서 다시 손볼 수 있게 됐고 제작자로서 아쉬움에 대한 여한을 풀게 됐다. 극장 개봉에서 새로운 버전의 호랑이 CG는 볼 수 없을 것 같다. 이번주 스태프들과 다시 논의를 하게 되는데, 아마 극장 상영이 끝난 뒤 OTT 공개에서는 달라진 호랑이 CG를 볼 수 있게 될 것 같다. '밤티 호랑이'라는 별명이 붙기도 했는데 그 별명을 듣고 얼굴이 화끈해진 것은 맞다"고 웃었다.

영화가 끝난 뒤 올라가는 엔딩크레딧에서 고(故) 이선균의 이름이 적혀 있는 것 또한 조심스럽게 언급했다. 임은정 대표는 "보통 영화를 만들 때 감독이 엔딩크레딧에 대해 제작진과 의논하는 과정은 많지 않다. 장항준 감독의 개인적인 부분이 있었던 것 같다. 그 부분에 대해서 나 또한 물어보지 않았다"고 덧붙였다.

'왕과 사는 남자'는 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

스포츠 많이본뉴스
1.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

2.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

3.

대만야구 더 무서워질 것, 그 중심의 '오클랜드 미래' "김도영 이정후 김혜성과의 맞대결, 잊지 못할 것"

4.

이강인 이적료 폭등! 'AT마드리드 오피셜' 임박했었는데→PSG 작정하고 안 놔준다…500억에서 770억으로 급상승 '이적설 달갑지 않아'

5.

'MLB닷컴 피셜' 최악이다! 김혜성 다저스 부상 명단 포함→주전 경쟁 '안갯속'…WBC 무리한 출전보단 'MLB 개막전 생각해야'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.