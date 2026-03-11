[인터뷰③] '왕사남' 제작자 임은정 대표 "휴가로 행복해진 박지훈에 흠칫..단종 역에 이견 없었다"

기사입력 2026-03-11 11:31


[인터뷰③] '왕사남' 제작자 임은정 대표 "휴가로 행복해진 박지훈에 흠…
사진=쇼박스

[스포츠조선 조지영 기자] 임은정(40) 온다웍스 대표가 "휴가로 통통해진 박지훈에 살짝 놀랐지만 단종 역으로 이견 없었다"고 말했다.

임은정 온다웍스 대표가 11일 오전 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작) 인터뷰에서 장항준 감독에게 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕, 단종 이홍위 역으로 박지훈을 추천한 이유를 밝혔다.

임은정 대표는 "우리 영화의 흥행 비결은 단순하게 시나리오가 좋았다기 보다 캐스팅의 조화가 컸던 것 같았다. 이렇게 큰 신드롬을 예상하지 못했지만 박지훈의 단종이 영화 속에서 가장 큰 임팩트가 있을 것이라는 것은 모두가 예상했던 부분이다. 단종 역으로 박지훈은 이견이 없었고 실제로 너무 잘 소화했다고 생각한다. 처음 캐스팅을 시작할 때에 새로운 마스크를 발굴해야 한다는 강박은 없었다. 유해진이 엄흥도 역으로 캐스팅이 된 이후 단종 역할에 대해 방향성을 잡게 됐다"고 말했다.

그는 "박지훈이 휴가를 보낸 뒤 미팅을 가졌는데 지금도 첫 만난 그 모습이 눈에 선하다. 휴가를 아주 행복하게 잘 보냈고 태닝도 된 상태였다. 솔직히 처음 봤을 땐 통통해진 모습을 보고 '어라?' 했다. 그런데 작품에 대해 이야기를 하다 보니 연기에 대한 태도와 열정이 느껴졌다. 그 열정만큼 연기가 가능하다면 승산이 있다고 생각했다. 나는 장항준 감독이 '약한영웅'을 보고 꽂힌 것도 있지만 실제로 박지훈을 만나 반한 부분이 컸다고 생각한다. 장항준 감독은 배우의 연기와 태도를 느끼면 200% 확신을 갖는 감독이다"고 전했다.

단종 역을 위해 15kg 감량한 박지훈에 대해 "촬영을 앞두고 혹독하게 다이어트를 했는데 그 모습에 감동했다. '약한영웅' 제작진과 친해 박지훈에 대한 이야기를 많이 듣긴 했다. 다만 '약한영웅'은 또래 배우들과 호흡을 맞춘 작품이고 '왕과 사는 남자'는 연차 차이가 많이 나는 선배들과 작업을 해야 해서 힘들지 않을까 걱정하기도 했는데 박지훈은 워낙 자신이 현장에서 누가 되면 안된다는 강력한 책임감을 가지고 있더라. 그래서 단종 역을 맡게 된 이후부터 캐릭터에 누가 되지 않게 열심히 살을 뺐더라. 만날 때마다 단계별로 빠졌고 자신이 목표한 이미지가 있어 흔들리지 않고 끝까지 해내더라"고 칭찬을 아끼지 않았다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 2월 4일 개봉해 31일 만에 1000만 관객을 동원하며 올해 최고의 흥행작으로 등극했다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

스포츠 많이본뉴스
1.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

2.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

3.

대만야구 더 무서워질 것, 그 중심의 '오클랜드 미래' "김도영 이정후 김혜성과의 맞대결, 잊지 못할 것"

4.

이강인 이적료 폭등! 'AT마드리드 오피셜' 임박했었는데→PSG 작정하고 안 놔준다…500억에서 770억으로 급상승 '이적설 달갑지 않아'

5.

'MLB닷컴 피셜' 최악이다! 김혜성 다저스 부상 명단 포함→주전 경쟁 '안갯속'…WBC 무리한 출전보단 'MLB 개막전 생각해야'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.