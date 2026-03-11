이민정, 美서도 ♥이병헌 위한 한식 요리 "한인마트에서 김치 구해"

기사입력 2026-03-11 10:19


이민정, 美서도 ♥이병헌 위한 한식 요리 "한인마트에서 김치 구해"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이민정이 남다른 요리 실력을 자랑했다.

10일 이민정의 유튜브 채널에서는 'BH가 제육볶음보다 더 좋아하는 김치갈비찜 레시피 최초 공개 진짜 쉬움'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이민정은 "오늘 준비한 건 손님들이 왔을 때 가장 실패 확률이 없었던 김치갈비찜을 소개해 드리려고 한다. 비장의 무기이고 한국사람이면 갈비찜, 김치를 다 좋아하지 않냐. 그 둘의 콜라보이기 때문에 안 좋아할 수가 없다"고 밝혔다.

이민정은 "어머님한테 배운 거였는데 설날 때 갈비찜을 먹지 않냐. 다음날도 갈비찜을 먹는데 물린다. 그때 묵은지가 들어가면서 같이 먹었을 때 너무 맛있어서 하나의 메뉴가 됐다. 근데 그냥 갈비찜을 이겼다. 그래서 저희 집에서는 남편이 제육복음보다 더 좋아하는 요리"라고 밝혔다.


이민정, 美서도 ♥이병헌 위한 한식 요리 "한인마트에서 김치 구해"
요리를 하던 중 이민정은 "이렇게 해놓으면 준후가 고기만 쏙쏙 빼먹고 오빠는 김치만 쏙쏙 빼먹는다. 그래서 밸런스가 맞는데 저는 김치와 고기가 같은 비율로 있는 게 좋다. 뭐 하나만 있는 게 너무 싫다"며 "나중에 봤는데 김치만 남아있으면 '아 이준후', 고기만 남아있으면 '아 이병헌' 하게 된다. 난 그게 너무 싫다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

시어머니표 김치로 김치찜을 만드는 이민정에 제작진은 "김치가 맛있어야 하는 거 아니냐"고 걱정했다. 이에 이민정은 "김치가 그렇게 맛있지 않은 걸로 해봤는데 미국이 있을 때 미국에는 묵은지가 없지 않냐. 한인마트 가서 아무거나 김치 사서 해봤는데도 맛있더라. 그래서 이거는 그냥 맛이 없을 수가 조합이긴 하구나 생각했다"고 자부심을 보였다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

3.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

4.

"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

5.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

3.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

4.

"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

5.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

2.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

3.

이강인 이적료 폭등! 'AT마드리드 오피셜' 임박했었는데→PSG 작정하고 안 놔준다…500억에서 770억으로 급상승 '이적설 달갑지 않아'

4.

대만야구 더 무서워질 것, 그 중심의 '오클랜드 미래' "김도영 이정후 김혜성과의 맞대결, 잊지 못할 것"

5.

호날두 초대박! '마지막 월드컵' 위해 치료법 찾았다…부상 회복 초집중→목표는 멕시코전 출전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.