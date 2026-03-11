이민정, 美서도 ♥이병헌 위한 한식 요리 "한인마트에서 김치 구해"
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이민정이 남다른 요리 실력을 자랑했다.
10일 이민정의 유튜브 채널에서는 'BH가 제육볶음보다 더 좋아하는 김치갈비찜 레시피 최초 공개 진짜 쉬움'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이민정은 "오늘 준비한 건 손님들이 왔을 때 가장 실패 확률이 없었던 김치갈비찜을 소개해 드리려고 한다. 비장의 무기이고 한국사람이면 갈비찜, 김치를 다 좋아하지 않냐. 그 둘의 콜라보이기 때문에 안 좋아할 수가 없다"고 밝혔다.
이민정은 "어머님한테 배운 거였는데 설날 때 갈비찜을 먹지 않냐. 다음날도 갈비찜을 먹는데 물린다. 그때 묵은지가 들어가면서 같이 먹었을 때 너무 맛있어서 하나의 메뉴가 됐다. 근데 그냥 갈비찜을 이겼다. 그래서 저희 집에서는 남편이 제육복음보다 더 좋아하는 요리"라고 밝혔다.
요리를 하던 중 이민정은 "이렇게 해놓으면 준후가 고기만 쏙쏙 빼먹고 오빠는 김치만 쏙쏙 빼먹는다. 그래서 밸런스가 맞는데 저는 김치와 고기가 같은 비율로 있는 게 좋다. 뭐 하나만 있는 게 너무 싫다"며 "나중에 봤는데 김치만 남아있으면 '아 이준후', 고기만 남아있으면 '아 이병헌' 하게 된다. 난 그게 너무 싫다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
시어머니표 김치로 김치찜을 만드는 이민정에 제작진은 "김치가 맛있어야 하는 거 아니냐"고 걱정했다. 이에 이민정은 "김치가 그렇게 맛있지 않은 걸로 해봤는데 미국이 있을 때 미국에는 묵은지가 없지 않냐. 한인마트 가서 아무거나 김치 사서 해봤는데도 맛있더라. 그래서 이거는 그냥 맛이 없을 수가 조합이긴 하구나 생각했다"고 자부심을 보였다.
