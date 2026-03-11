우즈, 부친상 고백 "해외서 별세, 직접 유골함 안고 귀국" ('유퀴즈'…

[스포츠조선 이우주 기자] tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 '경우의 수를 뚫고' 특집이 펼쳐진다.
오늘(11일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 허강석 김지영, 작가 이언주)' 334회에는 한국 스노보드 메달리스트를 키운 호산 스님과 군대에서 부른 노래로 역주행 신화를 쓴 가수 우즈, AI를 연구하는 뇌 과학자 김대식 교수, 작품마다 개성이 넘치는 신스틸러 배우 이동휘가 출연한다.
한국 스노보드 메달리스트들의 뒤에서 23년째 지원을 아끼지 않은 봉선사 주지 호산 스님이 '유 퀴즈'를 찾는다. 최가온, 김상겸, 유승은, 이채운 선수 등 국가대표 스노보더들의 정신적 지주로 불리는 그는 우연히 받게 된 스키장 시즌권 다섯 장으로 스노보드 세계에 입문하게 된 사연부터 2003년 '달마배 스노보드 대회'를 처음 연 뒤 23년째 이어오고 있는 배경도 전한다. 어린 시절 '달마 키즈'로 대회에 참가했던 선수들이 메달리스트로 성장한 비하인드는 물론, 선수들이 직접 스님의 목에 메달을 걸어주는 장면도 감동을 더한다. 절과 스키장을 오가는 이중 생활(?) 속에서도 본분을 잊지 않기 위한 스님만의 특이한 습관은 물론, 프로야구 LG 트윈스 염경엽 감독에게 직접 만들어준 '우승 단주' 이야기도 흥미를 더할 전망이다.
역주행 신드롬의 주인공, 가수 우즈(WOODZ, 조승연) 역시 유재석과 만나 어디에서도 들을 수 없었던 이야기를 풀어낸다. 첫 정규 앨범과 함께 짧은 머리로 돌아온 우즈는 군 복무 중 부른 자작곡 '드라우닝(Drowning)' 무대로 역주행 신화를 이룬 비하인드를 공개한다. "내 인생을 바꿀 줄은 상상도 못했다"는 뒷이야기와 함께 '드라우닝' 무반주 즉석 라이브와 댄스 타임까지 선보이며 분위기를 달군다. 알고 보면 데뷔 12년 차인 우즈의 성장 스토리도 공개된다. 14살에 브라질로 축구 유학을 떠났던 축구 꿈나무 시절부터 가수의 꿈을 찾아 50여 번의 오디션에 도전했던 과정, 3년간의 YG 연습생 시절을 거친 이야기까지 솔직하게 털어놓을 예정이다.
또한 마침내 데뷔의 꿈을 이뤘지만 갑작스러운 활동 중단을 겪어야 했던 사연과 아버지의 별세로 인생의 바닥을 마주했던 시간도 전한다. 우즈는 당시를 두고 "껍데기만 남아 있는 느낌이었다"고 회상하며, 해외에서 별세한 아버지의 부고를 듣고 직접 유골함을 안고 귀국했던 이야기도 들려준다. 이와 함께 '쇼미더머니5'에 출연한 뜻밖의 비하인드와 가수 포기를 고민하던 순간 자신을 붙잡아 준 어머니의 한마디도 공개될 예정이다. '1만 시간의 법칙'처럼 긴 시간을 견뎌온 끝에 '드라우닝'으로 화양연화(花樣年華)를 맞은 우즈의 진솔한 이야기를 만나볼 수 있다.
20년 넘게 AI를 연구하고 있는 뇌과학자 김대식 교수의 이야기도 공개된다. 김 교수는 도스, 휴대폰, 윈도우 시대를 넘어 급격히 발전한 AI 속에서 살아남는 방법과 함께 AI 열풍 속 진실과 거짓의 이면을 속속들이 파헤치며 시청자들의 호기심을 자극한다. AI가 일자리에 미치는 영향은 물론, 사람 간의 진지한 대화마저 사라질 수 있다는 충격적 전망도 내놓는다. 또한 'AI만의 단톡방' 존재와 과학자들을 역으로 따돌리는 AI간의 섬뜩한 대화 내용도 공개될 예정으로, 이를 들은 유재석은 "영화에 나오는 이야기 아니냐"고 놀라움을 감추지 못한다. 10분 만에 AI 활용 바이브 코딩으로 완성한 '유 퀴즈' 콘셉트 게임도 최초 공개된다. 또한 김 교수가 AI에게 항상 존댓말을 쓰는 이유, 혼돈의 AI 시대를 살아가기 위한 그의 독창적 통찰까지 본 방송에서 만나볼 수 있다.
대체불가한 존재감을 자랑하는 신스틸러 배우 이동휘의 이야기도 만나볼 수 있다. 유재석의 새로운 '속 뒤집개'로 활약 중인 이동휘는 화제를 모았던 '품바룩'의 비하인드를 공개하며 최초 해명 타임을 가진다. 유재석과 서울예대 동문이지만 혼자 졸업한 이동휘의 다채로운 에피소드도 흥미를 더한다. 그는 예술병(?)에 걸려있던 대학생 시절부터 7년 만에 대학을 졸업하고 아버지와 각서를 썼던 사연, 데뷔 전 단역 배우 시절 프로필을 돌리며 고군분투한 경험까지 솔직하게 풀어낸다. 특히 "프로필 200군데를 내면 오디션을 보는 건 8개도 안 된다"는 고백과 함께, 당시 유재석의 '말하는 대로'를 듣고 펑펑 울었던 이야기도 전한다.
수많은 오디션 끝에 오디션계 전설로 남은 이동휘의 비하인드도 눈길을 끈다. 드라마 '응답하라 1988' 오디션 당시 성대모사와 댄스를 선보인 노력 끝에 인생작에 합류하게 된 과정과 쌍문동 친구들을 향한 각별한 마음도 전한다. 또한 음악 방송 무대에 올랐던 MSG워너비 합류 비하인드와 함께 유재석을 향한 특별한 마음까지 공개된다. '베테랑'부터 '범죄도시4', '극한직업'까지 트리플 천만 배우로 이름을 올린 스크린에서의 활약상과, 직접 출연과 제작까지 참여한 신작 '메소드 연기' 비하인드도 들어볼 수 있다. 가족을 향한 각별한 마음은 물론, 이동휘를 눈물 짓게 만든 사연도 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다.