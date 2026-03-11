오정세, 흥행 실패 후 무너진 감독 열연…‘모자무싸’ 스틸 공개

기사입력 2026-03-11 11:09


오정세, 흥행 실패 후 무너진 감독 열연…‘모자무싸’ 스틸 공개

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 오정세가 '성공한 감독'의 이면을 파고든다.

JTBC 새 토일드라마
'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 측은 11일 오정세의 스틸컷을 공개했다. 작품에서 오정세는 영화감독 경세 역을 맡았다. 다섯 편의 장편 영화를 연출하며 이름을 알린 인물이지만, 최근 개봉작의 흥행 실패 이후 흔들리는 내면을 드러낸다.

극 중 경세는 감독 지망생 동만(구교환)에게 묘한 감정을 품는다. 동만의 말 한마디, 글 한 줄에도 예민하게 반응하며 감정을 드러낸다. 커리어를 쌓아온 감독이 왜 신인에게 흔들리는지 궁금증을 자극한다.

공개된 사진에는 무대인사에 나선 경세의 모습이 담겼다. 마이크를 쥔 채 관객 앞에 서 있지만, 미소 뒤로 초조함이 엿보인다. 또 다른 장면에서는 모니터 앞에 홀로 앉아 작업에 몰두하거나, 굳은 표정으로 이를 악문 채 복잡한 심리를 드러낸다.

제작진은 "오정세가 성공한 감독의 외피와 그 아래에서 소용돌이치는 감정을 섬세하게 표현하고 있다"고 전했다.

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'는 잘난 친구들 사이에서 뒤처졌다고 느끼는 인물이 시기와 질투, 불안 속에서 자신만의 평화를 찾아가는 이야기를 그린다. 현대인의 보편적 감정을 정면으로 다룬다.

JTBC 새 토일드라마
'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'는 다음 달 18일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

스포츠 많이본뉴스
1.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

2.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

3.

대만야구 더 무서워질 것, 그 중심의 '오클랜드 미래' "김도영 이정후 김혜성과의 맞대결, 잊지 못할 것"

4.

이강인 이적료 폭등! 'AT마드리드 오피셜' 임박했었는데→PSG 작정하고 안 놔준다…500억에서 770억으로 급상승 '이적설 달갑지 않아'

5.

'MLB닷컴 피셜' 최악이다! 김혜성 다저스 부상 명단 포함→주전 경쟁 '안갯속'…WBC 무리한 출전보단 'MLB 개막전 생각해야'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.