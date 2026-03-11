오정세, 흥행 실패 후 무너진 감독 열연…‘모자무싸’ 스틸 공개
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 오정세가 '성공한 감독'의 이면을 파고든다.
JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 측은 11일 오정세의 스틸컷을 공개했다. 작품에서 오정세는 영화감독 경세 역을 맡았다. 다섯 편의 장편 영화를 연출하며 이름을 알린 인물이지만, 최근 개봉작의 흥행 실패 이후 흔들리는 내면을 드러낸다.
극 중 경세는 감독 지망생 동만(구교환)에게 묘한 감정을 품는다. 동만의 말 한마디, 글 한 줄에도 예민하게 반응하며 감정을 드러낸다. 커리어를 쌓아온 감독이 왜 신인에게 흔들리는지 궁금증을 자극한다.
공개된 사진에는 무대인사에 나선 경세의 모습이 담겼다. 마이크를 쥔 채 관객 앞에 서 있지만, 미소 뒤로 초조함이 엿보인다. 또 다른 장면에서는 모니터 앞에 홀로 앉아 작업에 몰두하거나, 굳은 표정으로 이를 악문 채 복잡한 심리를 드러낸다.
제작진은 "오정세가 성공한 감독의 외피와 그 아래에서 소용돌이치는 감정을 섬세하게 표현하고 있다"고 전했다.
'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'는 잘난 친구들 사이에서 뒤처졌다고 느끼는 인물이 시기와 질투, 불안 속에서 자신만의 평화를 찾아가는 이야기를 그린다. 현대인의 보편적 감정을 정면으로 다룬다.
JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'는 다음 달 18일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
