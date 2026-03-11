아일릿, 日 억대 스트리밍 곡 추가…'Almond Chocolate' 누적 재생수 1억회 돌파

[스포츠조선 고재완 기자] 그룹 아일릿(ILLIT)이 일본에서 억대 스트리밍 곡을 추가했다.

11일 오리콘이 발표한 최신 '주간 스트리밍 랭킹'(3월 16일 자)에 따르면 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)의 첫 일본 오리지널 곡 'Almond Chocolate'이 누적 재생 수 1억 회를 돌파했다. 동 차트 기준 3억 회를 넘긴 'Magnetic'에 이은 아일릿의 두 번째 억대 스트리밍 곡이다.

'Almond Chocolate'은 지난해 2월 영화 '얼굴만으로 좋아하지 않습니다'의 주제곡으로 제작돼 영화와 음악팬들에게 모두 큰 사랑을 받았다. 이 곡은 아련한 감성의 멜로디에 아일릿의 맑은 음색이 녹아들어 호평받은 것은 물론, 일본 음악 방송 무대에서 입소문을 타며 음원 차트 내 뚜렷한 존재감을 드러냈다.

음원의 인기가 꾸준한 점이 고무적이다. 이 곡은 공개된 지 약 5개월 만에 일본레코드협회에서 스트리밍 부분 '골드'(누적 재생수 5천만 회) 인증을 획득하고, 빌보드 재팬과 애플뮤직 재팬, 라인뮤직 등 다수의 연간 차트에 이름을 올렸다.

이런 성과를 바탕으로 아일릿은 '제67회 빛난다! 일본 레코드 대상'에서 'Almond Chocolate'으로 해외 아티스트의 곡 중 유일하게 '우수작품상'을 수상했다. K-팝 그룹의 첫 일본 오리지널 곡이 이 상을 받은 최초의 사례다.

한편 아일릿은 특유의 트렌디한 감성과 청량한 음색으로 일본 TV 애니메이션 OST 분야에서 활약하고 있다. 이들은 지난 1월 '공주님 "고문"의 시간입니다' 시즌2의 오프닝곡 'Sunday Morning'을 불러 호응을 얻은 데 이어, 내달 방송 예정인 '마법의 자매 루루토리리' 오프닝곡 'Bubee' 가창자로도 낙점됐다.
