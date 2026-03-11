케플러, 6인조 재편 후 단단해진 컴백…변신 앞둔 기대 포인트 셋

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 케플러(Kep1er)가 오는 3월 31일 한층 업그레이드된 변신과 더욱 단단해진 팀워크로 가요계에 컴백한다.
케플러(Kep1er)는 오는 3월 31일 여덟 번째 미니 앨범 'CRACK CODE(크랙 코드)'로 컴백을 대대적으로 알려 케이팝 팬들의 기대감을 연일 자극하고 있다.
지난 2022년 가요계에 데뷔한 이래 다양한 메시지와 변화무쌍한 콘셉트로 묵직한 메시지를 파워풀한 퍼포먼스에 녹여내며 팬덤층을 견고하게 쌓아온 케플러(Kep1er)가 새로운 체제로 재편해 팀 컬러를 한층 더 정교하게 변화시킬 예정이라 이번 컴백에 미리 주목하면 좋을 포인트들을 짚어봤다.
사진 제공=클렙
#흑백 무드도 뚫고 나오는 강렬한 비주얼 변신!
지난 10일 공개된 컴백 스케줄러를 통해 최유진, 샤오팅, 김채현, 김다연, 히카루, 휴닝바히에가 나란히 선 채 어깨선과 바디라인을 드러낸 세련된 비주얼 변신을 드러내 눈길을 끌었다. 흑백 무드 속 실루엣과 분위기만 살짝 드러낸 단편적인 이미지임에도 강렬한 무드와 세련된 카리스마가 고스란히 묻어나 대중의 시선을 단단히 붙잡았다. 예약 판매 이미지에서도 레드, 블랙, 그레이 등 강렬한 컬러 사용으로 과감한 변신을 예고해 컴백 디데이 때 6인의 비주얼 조합과 매력적인 케미스트리가 무대 위에서 어떻게 작용할지 시선이 쏠리고 있다.
사진 제공=클렙
#그룹의 전매특허 무대! 이번에는 더 막강하다!
앞서 케플러(Kep1er)는 여러 장의 앨범과 다양한 무대를 통해 멤버 개개인의 역량을 이미 검증한 만큼 안정적이면서도 조화로운 무대로 컴백할 예정이라 기대를 모은다. 특히 케플러(Kep1er)는 퍼포먼스에 특화된 케이팝 대표 그룹인 만큼 6인 각자의 매력과 강점이 무대와 콘텐츠 전반에서 더욱 부각될 예정이라 여덟 번째 미니 앨범 'CRACK CODE(크랙 코드)'을 통해 보여줄 정교하면서도 집중도 높은 무대가 핵심 관전 포인트로 꼽힌다.
사진 제공=클렙
#한층 더 파워풀해진 팀 컬러! 연일 기대감 증폭!
지난해 8월 19일 발표한 일곱 번째 미니 앨범 'BUBBLE GUM' 이후 7개월 만에 컴백하는 케플러(Kep1er)는 새 앨범 'CRACK CODE'를 통해 새로운 성장 서사를 쓸 전망이다. '코드를 깨다', '암호를 풀다'와 같은 의미가 내포된 앨범명에서도 예고하듯 기존에 보여주지 않았던 변신을 담아 역대급 컴백으로 돌아온다. 특히 최근 국내뿐만 아니라 일본과 해외에서 단독 투어를 진행하며 두터운 팬층을 확보한 만큼 특유의 에너지와 파워풀한 팀 컬러가 어떻게 확장됐을지 기대를 모은다.
전방위적으로 업그레이드되며 새로운 출발 지점에 선 케플러(Kep1er)는 오늘 11일 오후 2시부터 여덟 번째 미니 앨범 'CRACK CODE' 예약 판매를 실시하며, 오는 3월 31일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발표한다.