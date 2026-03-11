'은퇴설' 배용준, 투자자로 잭팟…4억 베팅에 주가 '30% 상한가'

기사입력 2026-03-11 11:21


'은퇴설' 배용준, 투자자로 잭팟…4억 베팅에 주가 '30% 상한가'

[스포츠조선 김준석 기자] '은퇴설'이 제기됐던 배우 배용준이 투자자로서 존재감을 드러냈다.

배용준이 약 4억원 규모의 추가 지분을 취득했다는 소식이 전해지면서 블리츠웨이엔터테인먼트 주가가 상한가를 기록했다.

11일 한국거래소에 따르면, 배용준이 주요 주주로 있는 종합 엔터테인먼트 기업 블리츠웨이엔터테인먼트 주가는 전장 대비 30.00% 오른 1,222원을 기록하며 장중 상한가에 안착했다.

이번 주가 폭등의 도화선은 배용준의 추가 지분 취득 소식이었다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 이 회사 초기 투자자이자 핵심 주주인 배용준은 최근 블리츠웨이엔터 보통주 42만 2,556주를 추가로 취득했다. 투자 규모는 약 4억 원이다.

이로써 배용준의 보유 지분은 기존 384만 8,162주에서 430만 1,876주로 확대됐으며, 지분율은 8.63%까지 치솟았다. 사실상 연예계 은퇴 행보를 걷고 있는 그가 배우가 아닌 '거물 투자자'로서 강력한 지원사격에 나서자 시장이 즉각 반응한 것으로 풀이된다.

블리츠웨이엔터는 현재 주지훈, 천우희, 우도환, 정려원, 문채원 등 대한민국을 대표하는 배우진은 물론, 엑소(EXO) 도경수(디오), 레드벨벳 예리 등 강력한 글로벌 팬덤을 보유한 아티스트들이 대거 포진해 있다.

2010년 피규어 제작사로 출발해 현재는 매니지먼트와 드라마 제작, MD 사업까지 아우르는 종합 엔터사로 거듭난 이곳에 배용준의 '안목'이 더해지며 향후 성장성에 대한 기대감이 최고조에 달하고 있다.

업계 관계자는 "배용준은 단순한 얼굴마담 투자자가 아니라, 엔터 비즈니스의 흐름을 정확히 읽는 승부사"라며 "15년의 공백기 동안 작품 복귀 소식은 없었지만, 투자자로서 전해온 이번 '30% 상한가' 소식은 그의 영향력이 여전히 건재함을 증명한다"고 전했다.


한편 배용준은 2011년 드라마 '드림하이' 이후 연기 활동이 없는 상태로, 최근에는 투자 활동과 사업 행보로 주목받고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

스포츠 많이본뉴스
1.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

2.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

3.

대만야구 더 무서워질 것, 그 중심의 '오클랜드 미래' "김도영 이정후 김혜성과의 맞대결, 잊지 못할 것"

4.

이강인 이적료 폭등! 'AT마드리드 오피셜' 임박했었는데→PSG 작정하고 안 놔준다…500억에서 770억으로 급상승 '이적설 달갑지 않아'

5.

'MLB닷컴 피셜' 최악이다! 김혜성 다저스 부상 명단 포함→주전 경쟁 '안갯속'…WBC 무리한 출전보단 'MLB 개막전 생각해야'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.