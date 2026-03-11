'케데헌', 아카데미 시상식 무대 빛낸다…"韓전통 악기와 컬래버"[SC이슈]

[스포츠조선 안소윤 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST 무대가 아카데미 시상식에서 펼쳐진다.
영국영화텔레비전예술아카데미(British Academy of Film and Television Arts·BAFTA)는 10일(현지시각) 공식 홈페이지 공지를 통해 '제98회 아카데미 시상식' 퍼포머 라인업에 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'을 부른 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 포함됐다고 발표했다.
극 중 가상 걸그룹 헌트릭스 멤버 루미, 미라, 조이로 활약을 펼친 이들이 아카데미 시상식을 위해 한국 전통 악기 연주와 무용이 어우러진 특별한 무대를 선보인다.
'케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'은 주제가상 부문에 노미네이트됐다. 해당 부문에서는 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미', '씨너스: 죄인들'의 '아이 라이드 투 유', '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이', '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'가 함께 후보에 올랐다.
'케이팝 데몬 헌터스'는 K팝 슈퍼스타 루미, 미라, 조이가 화려한 무대 뒤에서 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 그린 액션 판타지 애니메이션이다. 앞서 오스카의 전초전으로 불리는 제83회 골든 글로브에서는 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상하는 쾌거를 달성했다.
아카데미 시상식 총괄 프로듀서 겸 쇼러너인 라지 카푸르와 총괄 프로듀서 케이티 멀란은 "올해 음악 공연은 영화계에서 가장 강력한 두 가지 문화적 현상, 아카데미 역사상 최다 노미네이트 기록을 세운 영화 '시너스'와 글로벌 팝 컬처 열풍인 '케이팝 데몬 헌터스'에서 영감을 받았다"며 "이 공연들은 단순한 무대를 넘어 음악과 스토리텔링의 유대 관계를 기념하고 이 영화들이 전 세계 관객들에게 왜 그토록 깊은 울림을 줬는지를 조명하는 영화적 헌사가 될 것"이라고 기대감을 내비쳤다.
한편 아카데미 시상식은 미국 영화예술과학아카데미가 주관하는 미국에서 가장 권위 있는 영화 시상식이다. 올해는 3월 15일 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 개최된다.