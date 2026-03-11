[공식]비아이, 16일 사회복무요원 대체복무 시작

기사입력 2026-03-11 11:26


[공식]비아이, 16일 사회복무요원 대체복무 시작
비아이. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아이콘 출신 가수 비아이(B.I)가 병역 의무를 이행한다.

소속사 131레이블은 10일 공식 SNS를 통해 "비아이가 대한민국 국민의 의무를 다하기 위해 오는 16일부터 사회복무요원으로 대체 복무를 시작할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "입소 당일에는 별도의 공식 행사는 진행하지 않으며, 안전 및 현장 혼잡을 고려해 근무 현장 방문은 자제해주시길 정중히 부탁드린다"고 전했다.

또 "비아이는 건강하게 병역 의무를 마친 뒤 더 성숙한 모습으로 팬 여러분께 다시 인사드릴 수 있도록 하겠다"며 "건강한 모습으로 다시 만날 때까지 비아이의 음악에 많은 사랑과 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.

비아이는 2013년 서바이벌 프로그램 '윈: 후 이즈 넥스트?', 2014년 '믹스 앤 매치' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 2015년 보이그룹 아이콘 멤버로 데뷔해 '취향저격', '사랑을 했다' 등 히트곡으로 큰 사랑을 받았다.

러나 2016년 대마초를 흡연한 사실이 2019년 뒤늦게 알려지며 논란에 휩싸였다. 해당 혐의로 기소된 그는 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았고, 이후 아이콘에서 탈퇴하며 YG엔터테인먼트와의 전속계약도 해지됐다.

이후 비아이는 131레이블 대표 프로듀서 겸 솔로 가수로 활동해왔다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

스포츠 많이본뉴스
1.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

2.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

3.

대만야구 더 무서워질 것, 그 중심의 '오클랜드 미래' "김도영 이정후 김혜성과의 맞대결, 잊지 못할 것"

4.

이강인 이적료 폭등! 'AT마드리드 오피셜' 임박했었는데→PSG 작정하고 안 놔준다…500억에서 770억으로 급상승 '이적설 달갑지 않아'

5.

'MLB닷컴 피셜' 최악이다! 김혜성 다저스 부상 명단 포함→주전 경쟁 '안갯속'…WBC 무리한 출전보단 'MLB 개막전 생각해야'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.