[공식]비아이, 16일 사회복무요원 대체복무 시작
|비아이. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아이콘 출신 가수 비아이(B.I)가 병역 의무를 이행한다.
소속사 131레이블은 10일 공식 SNS를 통해 "비아이가 대한민국 국민의 의무를 다하기 위해 오는 16일부터 사회복무요원으로 대체 복무를 시작할 예정"이라고 밝혔다.
이어 "입소 당일에는 별도의 공식 행사는 진행하지 않으며, 안전 및 현장 혼잡을 고려해 근무 현장 방문은 자제해주시길 정중히 부탁드린다"고 전했다.
또 "비아이는 건강하게 병역 의무를 마친 뒤 더 성숙한 모습으로 팬 여러분께 다시 인사드릴 수 있도록 하겠다"며 "건강한 모습으로 다시 만날 때까지 비아이의 음악에 많은 사랑과 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.
비아이는 2013년 서바이벌 프로그램 '윈: 후 이즈 넥스트?', 2014년 '믹스 앤 매치' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 2015년 보이그룹 아이콘 멤버로 데뷔해 '취향저격', '사랑을 했다' 등 히트곡으로 큰 사랑을 받았다.
러나 2016년 대마초를 흡연한 사실이 2019년 뒤늦게 알려지며 논란에 휩싸였다. 해당 혐의로 기소된 그는 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았고, 이후 아이콘에서 탈퇴하며 YG엔터테인먼트와의 전속계약도 해지됐다.
이후 비아이는 131레이블 대표 프로듀서 겸 솔로 가수로 활동해왔다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
