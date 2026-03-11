윤후, 아빠 윤민수 똑닮은 가창력..."엄청 잘한다" 썸녀 깜짝 놀란 노래 실력

기사입력 2026-03-11 14:32


[스포츠조선 김수현기자] 가수 윤민수의 아들 윤후가 '썸녀' 최유빈 앞에서 아빠의 가창력을 똑닮은 노래 실력을 뽐냈다.

10일 유튜브 채널 'tvN STORY'에는 '[3회 선공개] 랜선 이모들 광대 승천하게 만든 #윤후 역대급 노래 실 #유빈 마음 훔친 노래방 플러팅' 영상이 업로드 됐다.

이날 윤후는 노래방에 들어가 "막상 오니까 뭘 불러야 할지 모르겠다"면서 한숨을 내쉬었다.

이에 최유빈은 웃으며 "잘 부르실 거 같은데? 잘 부르시니까 (저를) 데리고 오신 거 아니에요?"라 물었다.


윤후는 "아니에요. 전 그냥 제 취향이고 로망이라고 했지"라며 말은 그래도 신중하게 노래를 선곡했다.

심사숙고해 고른 노래는 가수 성시경의 '너의 모든 순간'. 윤후는 타는 목을 물로 적시며 떨리는 목소리로 노래를 시작했다.

아빠 윤민수의 노래 실력을 그대로 빼닮은 윤후는 화려한 스킬은 없지만 진심을 담아 최유빈을 위한 노래를 불러 감탄을 자아냈다.

부끄러워하는 윤후에 최유빈은 "엄청 잘하시는데요?"라며 놀라움을 금치 못했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

