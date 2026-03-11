이이경 빠진 '용감한 형사들5', 새 단장 마쳤다…곽선영·윤두준과 완벽 케미

기사입력 2026-03-11 14:36


이이경 빠진 '용감한 형사들5', 새 단장 마쳤다…곽선영·윤두준과 완벽 …
사진 제공=E채널

[스포츠조선 안소윤 기자] 새롭게 돌아오는 '용감한 형사들5'의 메인 포스터가 공개됐다.

티캐스트 E채널 '용감한 형사들5'는 범죄에 맞서 국민의 안전한 일상을 지켜온 형사들이 직접 발로 뛰어 해결한 실제 사건을 바탕으로, 수사 과정을 생생하게 전하는 범죄 예능 프로그램이다. 오는 27일 새 시즌의 첫 방송을 앞둔 가운데, 4MC가 함께한 '용감한 형사들5'의 메인 포스터가 공개됐다.

공개된 포스터에는 세트를 배경으로 포즈를 취하는 4MC 안정환, 곽선영, 윤두준, 권일용의 모습이 담겼다. 블랙 톤의 의상을 갖춰 입은 네 사람은 카메라를 응시하며 신뢰감 넘치는 분위기를 자아낸다. 지난 2022년 첫 방송 이후 '용감한 형사들'을 이끌어온 안정환, 권일용과 함께 새 MC로 합류한 곽선영, 윤두준이 한 자리에 모이며 이들이 보여줄 새로운 호흡에도 관심이 집중되고 있다.

'용감한 형사들'은 실제 사건을 해결한 형사들이 출연해 현장에서 겪은 수사 과정을 생생하게 전한다는 점에서 차별화를 이뤄왔다. 오랜 시간 시청자들의 꾸준한 사랑 속에서 시즌5까지 이어지며 범죄 예능 프로그램의 대표 프로그램으로 자리매김했다. 이번 시즌에서도 더욱 탄탄해진 구성과 함께 공익성을 담은 다양한 이야기, 그리고 형사들을 비롯한 전문가들의 생생한 목소리를 담을 것으로 예고되고 있다.

'용감한 형사들5'는 오는 27일 금요일 밤 9시 50분에 첫 방송되며, 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 공개된다. 더불어 E채널 공식 유튜브와 인스타그램에서도 프로그램에 대한 생생한 소식과 영상을 만나볼 수 있다.

한편 '용감한 형사들'의 웹 예능 '형수다2'는 매주 금요일 오후 7시 유튜브 채널 '형사들의 수다'를 통해 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC딩동, 생방 중 여캠 머리채 잡고 폭행...파장 일자 사과 "감정 격했다"

2.

'하반신 마비' 박위, 운전 시작했다...♥송지은과 행복한 신혼 자랑 "굿모닝"

3.

백성현, 결국 사과…뮤지컬 공연 당일 취소 사태에 "무거운 책임감 느껴" [전문]

4.

이동휘, '품바룩' 논란 해명...알고보니 700만원짜리 초고가 패션 "비싼 옷"

5.

권상우 子, 182cm 훈남 외모에도 악플이…발끈한 ♥손태영 직접 나섰다

연예 많이본뉴스
1.

MC딩동, 생방 중 여캠 머리채 잡고 폭행...파장 일자 사과 "감정 격했다"

2.

'하반신 마비' 박위, 운전 시작했다...♥송지은과 행복한 신혼 자랑 "굿모닝"

3.

백성현, 결국 사과…뮤지컬 공연 당일 취소 사태에 "무거운 책임감 느껴" [전문]

4.

이동휘, '품바룩' 논란 해명...알고보니 700만원짜리 초고가 패션 "비싼 옷"

5.

권상우 子, 182cm 훈남 외모에도 악플이…발끈한 ♥손태영 직접 나섰다

스포츠 많이본뉴스
1.

미친 이변! 미국의 충격적인 'WBC 탈락' 현실화, 이탈리아에 완패…한국처럼 '경우의 수' 찾는 신세됐다

2.

"날아갈 것 같아" 전세기 탑승샷 전격 공개, "MLB 누려라" 이정후의 바람 벌써 시작됐다

3.

페라자·강백호·채은성 '장타 군단' 다 잡았다! 호주 캠프 승선 이유 있었네…'1m91 좌완 예비역'의 짜릿한 대전 데뷔전 [인터뷰]

4.

'할리우드 액션 논란' 손흥민, 이제 터져야 한다...필드골 '0골' 탈출 기회! CONCACAF 챔피언스컵 16강 알라후엘렌세전 선발 출격 [챔피언스컵 라인업]

5.

'와 30억 확보' 50억? 70억? 111억?…韓 17년 울분 털고, 역대급 돈 잔치 할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.