이이경 빠진 '용감한 형사들5', 새 단장 마쳤다…곽선영·윤두준과 완벽 케미

티캐스트 E채널 '용감한 형사들5'는 범죄에 맞서 국민의 안전한 일상을 지켜온 형사들이 직접 발로 뛰어 해결한 실제 사건을 바탕으로, 수사 과정을 생생하게 전하는 범죄 예능 프로그램이다. 오는 27일 새 시즌의 첫 방송을 앞둔 가운데, 4MC가 함께한 '용감한 형사들5'의 메인 포스터가 공개됐다.
공개된 포스터에는 세트를 배경으로 포즈를 취하는 4MC 안정환, 곽선영, 윤두준, 권일용의 모습이 담겼다. 블랙 톤의 의상을 갖춰 입은 네 사람은 카메라를 응시하며 신뢰감 넘치는 분위기를 자아낸다. 지난 2022년 첫 방송 이후 '용감한 형사들'을 이끌어온 안정환, 권일용과 함께 새 MC로 합류한 곽선영, 윤두준이 한 자리에 모이며 이들이 보여줄 새로운 호흡에도 관심이 집중되고 있다.
'용감한 형사들'은 실제 사건을 해결한 형사들이 출연해 현장에서 겪은 수사 과정을 생생하게 전한다는 점에서 차별화를 이뤄왔다. 오랜 시간 시청자들의 꾸준한 사랑 속에서 시즌5까지 이어지며 범죄 예능 프로그램의 대표 프로그램으로 자리매김했다. 이번 시즌에서도 더욱 탄탄해진 구성과 함께 공익성을 담은 다양한 이야기, 그리고 형사들을 비롯한 전문가들의 생생한 목소리를 담을 것으로 예고되고 있다.
'용감한 형사들5'는 오는 27일 금요일 밤 9시 50분에 첫 방송되며, 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 공개된다. 더불어 E채널 공식 유튜브와 인스타그램에서도 프로그램에 대한 생생한 소식과 영상을 만나볼 수 있다.
한편 '용감한 형사들'의 웹 예능 '형수다2'는 매주 금요일 오후 7시 유튜브 채널 '형사들의 수다'를 통해 공개된다.