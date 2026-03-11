‘신이랑 법률사무소’ 유연석, “걸그룹 빙의 연기 위해 아이브 안무 2달 특훈”

‘신이랑 법률사무소’ 유연석, “걸그룹 빙의 연기 위해 아이브 안무 2달…
SBS 드라마 '신이랑 법률사무소' 제작발표회가 11일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 배우 유연석이 귀신에 빙의된 포즈를 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.3.11/

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 유연석이 걸그룹 댄스를 위해 두 달여간 혹독한 트레이닝을 받았다고 비하인드를 전했다.

11일 오후 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소' 제작발표회가 진행됐다. 자리에는 신중훈 감독과 배우 유연석, 이솜, 김경남이 참석했다.

'신이랑 법률사무소'는 망자의 한을 풀어주는 '신들린 변호사' 신이랑의 이야기를 그린 작품. 극 중 유연석은 귀신이 보이는 변호사 신이랑 역을 맡아 매회 다른 영혼에 빙의되는 연기를 펼친다.

이날 유연석은 빙의 연기 준비 과정에 대해 "작품 자문을 맡아주신 무당을 찾아가 자문을 구했다. 빙의 때 느낀 점들을 상세히 설명해주셨다"고 밝혔다. 이어 "배우도 무당과 삶이 닮은 부분이 있고 사주 같은 것도 비슷하다고 하시더라. 이 작품이 저에게 찾아온 것도 의미가 있다고 말씀해주셔서 힘이 됐다"고 덧붙였다.

빙의 표현을 위해 관련 영상도 찾아봤다고. 그는 "빙의되는 모습이나 순간이 담긴 영상들을 찾아보면서 느낌과 표정을 관찰해 표현하려 했다"고 설명했다.

특히 화제를 모은 장면은 '전직 아이돌 여고생 귀신'에 빙의하는 설정이다. 유연석은 "예전에 나영석 PD 유튜브 채널에서 랜덤플레이댄스를 췄던 영상이 있다"고 웃으며 운을 뗐다. 이어 "감독님이 빙의할 거면 제대로 된 안무를 보여주자고 제안했다"고 전했다.

그는 "2달 정도 실제 댄서에게 배웠다. 정말 열심히 준비했다"며 "아이브 무대를 직접 모니터링하면서 포즈와 엔딩 포즈까지 연구했다"고 강조했다. 또 "이후 소속사 야유회에서 영상을 보여줬는데 반응이 좋았다. 함께 영상도 남겼다. 추후 공개할 예정"이라고 밝혀 기대를 높였다.

매회 다른 영혼에 빙의하는 설정에 대한 부담도 털어놨다. 유연석은 "한 캐릭터를 오래 하면 후반부에 안정되는데 매주 새로운 캐릭터를 연기하다 보니 힘들긴 하더라"고 고백했다.

한편 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 오는 13일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

