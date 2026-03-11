최예나 "요즘 WBC 시즌인데, 신곡이 '캐치 캐치'…대한민국 1등 하길"

최예나. 사진 전송=위에화엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 최예나가 신곡 '캐치 캐치'에 대해 소개했다.

최예나는 11일 서울 강남구 CGV 압구정에서 다섯 번째 미니앨범 '러브 캐처' 발매 기자간담회를 열고 "요즘 WBC 시즌이니, 신곡 '캐치 캐치' 듣고 공 잡을 때 힘 냈으면 좋겠다"라고 했다.

이번 앨범은 지난해 7월 발표한 미니 4집 '블루밍 윙스' 이후 약 8개월 만에 선보이는 신보다. 최예나는 "8개월이 너무 길게 느껴질 만큼 이 순간을 기다렸다"며 "이번 앨범은 처음부터 끝까지 저에게 맞춰 만들어진 곡들로 채워졌다"고 컴백 소감을 밝혔다.

'러브 캐처'는 봄바람처럼 다가온 사랑의 순간을 다양한 감정과 색깔로 풀어낸 앨범이다. 최예나는 특유의 키치한 감성과 솔직한 이야기를 담아 자신만의 음악 세계인 '예나 코어'를 한층 선명하게 담아냈다.

타이틀곡 '캐치 캐치(Catch Catch)'는 일렉트로 팝 사운드 위에 '쫓고 쫓기는' 관계의 긴장감을 경쾌하게 녹여낸 곡이다. 중독성 강한 멜로디와 통통 튀는 에너지가 사랑의 밀고 당기기를 최예나 특유의 매력으로 표현한다.

최예나는 "말보다 몸이 먼저 움직였던 곡이었다"며 "가이드도 제가 직접 따면서 0부터 100까지 함께 만들어간 곡이다. 듣자마자 '빨리 무대를 하고 싶다'는 생각이 들었다"고 애정을 드러냈다.

특히 이번 앨범은 2세대 아이돌 감성을 현대적으로 재해석한 점이 특징이다. 최예나는 "2세대 그룹들의 느낌과 요즘 스타일을 섞어 무대에서 날아다니고 싶었다"며 "티아라 선배님 직캠을 가장 많이 봤고, 오렌지 캬라멜 선배님 무대도 참고했다"고 밝혔다. 실제로 티아라 함은정, 큐리와 함께 챌린지 촬영을 진행해 눈길을 끌었다.


또 "요즘 WBC 야구 시즌이지 않나. 제 노래 제목이 '캐치 캐치'인 만큼 공을 잡을 때 제 노래를 듣고 힘을 내셨으면 좋겠다"며 "대한민국이 1등을 하는 데 도움이 되는 노래가 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.

최예나의 다섯 번째 미니앨범 '러브 캐처'는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

