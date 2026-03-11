최예나 "한로로가 가사 작업, 감정이입돼 눈물 고였다"

기사입력 2026-03-11 15:19


최예나 "한로로가 가사 작업, 감정이입돼 눈물 고였다"
최예나. 사진 전송=위에화엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 최예나가 함께 협업한 가수들에게 고마운 마음을 드러냈다.

최예나는 11일 서울 강남구 CGV 압구정에서 다섯 번째 미니앨범 '러브 캐처' 발매 기자간담회를 열고 "한로로가 써준 가사에 감정이입돼 눈물 고였다"라고 했다.

신보 '러브 캐처'는 봄바람처럼 다가온 사랑의 순간을 다양한 감정과 색깔로 풀어낸 앨범이다. 최예나는 특유의 키치한 감성과 솔직한 이야기를 담아 자신만의 음악 세계인 '예나 코어' 색깔을 한층 선명하게 담아냈다.

특히 다양한 아티스트들이 참여해 음악적 완성도를 높였다. 딘딘과 정형돈이 참여한 '봄이라서 (Feat. 딘딘, 정형돈)', 윤마치(MRCH)와 함께한 '스티커 (Sticker)', 싱어송라이터 한로로가 작사에 참여한 '4월의 고양이', 폴킴과 함께한 '물음표 (?)' 등 총 5곡이 수록됐다.

최예나는 '4월의 고양이'를 두고 "최애곡에 가깝다"며 "한로로 씨가 써준 가사를 처음 봤을 때는 슬픈 느낌인가 했는데, 부르는 순간 감정이입이 되면서 눈물이 고였다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "마음을 울리는 무언가가 있는 가사였다. 감사한 마음으로 불렀다"고 전했다.

마지막 트랙 '물음표'에는 감성 발라더 폴킴이 피처링으로 참여했다. 최예나는 "평소 플레이리스트로만 듣던 폴킴 선배님과 듀엣을 하게 됐다"며 "녹음실에서 첫 소절을 듣는 순간 온몸이 녹아내리는 느낌이었다. '이런 게 성덕인가' 싶었다"고 말했다.

이어 "팬이었던 아티스트들과 함께 작업하며 음악을 만들어가는 것 자체가 감사하고 행복했다"고 덧붙였다.


최예나의 다섯 번째 미니앨범 '러브 캐처'는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC딩동, 생방 중 여캠 머리채 잡고 폭행...파장 일자 사과 "감정 격했다"

2.

권상우 子, 182cm 훈남 외모에도 악플이…발끈한 ♥손태영 직접 나섰다

3.

김준호, 재혼 복 터졌다...♥김지민, 해외 다녀온 남편 위한 '한식 밥상 차림'

4.

백성현, 결국 사과…뮤지컬 공연 당일 취소 사태에 "무거운 책임감 느껴" [전문]

5.

김미화 근황 공개...'교수 은퇴' 남편과 전원생활 "기 죽은 채 살아" ('퍼펙트 라이프')

연예 많이본뉴스
1.

MC딩동, 생방 중 여캠 머리채 잡고 폭행...파장 일자 사과 "감정 격했다"

2.

권상우 子, 182cm 훈남 외모에도 악플이…발끈한 ♥손태영 직접 나섰다

3.

김준호, 재혼 복 터졌다...♥김지민, 해외 다녀온 남편 위한 '한식 밥상 차림'

4.

백성현, 결국 사과…뮤지컬 공연 당일 취소 사태에 "무거운 책임감 느껴" [전문]

5.

김미화 근황 공개...'교수 은퇴' 남편과 전원생활 "기 죽은 채 살아" ('퍼펙트 라이프')

스포츠 많이본뉴스
1.

미친 이변! 미국의 충격적인 'WBC 탈락' 현실화, 이탈리아에 완패…한국처럼 '경우의 수' 찾는 신세됐다

2.

충격! '경우의 수' 몰린 미국, 내일 멕시코가 4득점 이하로 이탈리아 누르면 美 탈락

3.

'할리우드 액션 논란' 손흥민, 이제 터져야 한다...필드골 '0골' 탈출 기회! CONCACAF 챔피언스컵 16강 알라후엘렌세전 선발 출격 [챔피언스컵 라인업]

4.

대이변!!! 'WBC 우승 후보 0순위' 美, 伊에 덜미 '1R 탈락 위기'…MEX-ITA B조 최종전서 운명 판가름

5.

손흥민 향한 집중 견제→45분 내내 침묵...LA FC, 상대 슈팅 한 번에 '와르르' 전반 0-1 끌려가며 마무리 (전반 종료)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.