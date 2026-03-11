최예나 "한로로가 가사 작업, 감정이입돼 눈물 고였다"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 최예나가 함께 협업한 가수들에게 고마운 마음을 드러냈다.
특히 다양한 아티스트들이 참여해 음악적 완성도를 높였다. 딘딘과 정형돈이 참여한 '봄이라서 (Feat. 딘딘, 정형돈)', 윤마치(MRCH)와 함께한 '스티커 (Sticker)', 싱어송라이터 한로로가 작사에 참여한 '4월의 고양이', 폴킴과 함께한 '물음표 (?)' 등 총 5곡이 수록됐다.
최예나는 '4월의 고양이'를 두고 "최애곡에 가깝다"며 "한로로 씨가 써준 가사를 처음 봤을 때는 슬픈 느낌인가 했는데, 부르는 순간 감정이입이 되면서 눈물이 고였다"고 당시를 떠올렸다.
마지막 트랙 '물음표'에는 감성 발라더 폴킴이 피처링으로 참여했다. 최예나는 "평소 플레이리스트로만 듣던 폴킴 선배님과 듀엣을 하게 됐다"며 "녹음실에서 첫 소절을 듣는 순간 온몸이 녹아내리는 느낌이었다. '이런 게 성덕인가' 싶었다"고 말했다.
이어 "팬이었던 아티스트들과 함께 작업하며 음악을 만들어가는 것 자체가 감사하고 행복했다"고 덧붙였다.
최예나의 다섯 번째 미니앨범 '러브 캐처'는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
