[인터뷰②] 이청아 "매번 사고치는데 수습도 잘해..비겁하지 않아 만족"('아너')

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이청아(42)가 "사고 수습하느라 정신 없었던 작품이었다"고 말했다.
이청아는 "이 작품에서 두 번째 변호사 역할을 맡았다. 이 드라마에서 나온 거의 모든 법정신은 내가 있었다. 그런데 또 따지고 보면 생각보다 법적인 부분이 많지 않았다. 촬영 초반에는 법정 용어가 많을까봐 걱정했는데 괜한 걱정이었다. 법정 에피소드 보다 사건이 중심이 되는 이야기였는데 다음에는 제대로 법정에서 노는 변호사를 연기해 보고 싶다는 생각도 했다"고 말했다.
그는 "'아너' 속 황현진을 연기하면서 느낀 부분이 있다. 농담처럼 말하곤 했는데, 정말 현진이는 쉽게 가는 법이 없더라. 내가 부러워하는 성격이기도 하다. 처음에는 이 인물이 왜 존재하는지에 대해 고민을 많이 했다. 드라마를 보면 알겠지만 현진이가 모든 사건을 건드리고 다닌다. 좋게 말해서 다음 장의 문을 여는 캐릭터다. 정말 다행인 건 사고를 치지만 수습도 하는 캐릭터라서 시청자에게 면죄부가 되지 않을까 싶었다. 초반에는 내가 친 사고를 내가 수습하느라 정신 없었다. 전작 JTBC '하이드' 때는 다른 결로 시청자를 답답하게 했고 또 괴롭히는 역할이라 시청자한테 원망도 많이 들었는데 그 때 맷집을 좀 기른 것 같다"고 너스레를 떨었다.
이청아는 "나이에 맞는 역할이 있는 것 같다. 내가 20대 때는 통통 튀는 여자 주인공을 많이 했다. 20대 때는 장르물 하고 싶기도 했는데 로코나 일상적인 캐릭터는 들어와도 장르물 쪽 캐릭터는 안 들어왔다. 그리고 30대 중반까지 정규직 캐릭터를 연기해 본 적이 없다. 최근 회사에 정규직으로 다니는 역할을 하게 됐는데 처음 맡았을 대는 '지금까지 계약직이었는데!'라며 쾌재를 부르기도 했다"며 "배우는 선택받는 직업이지 않나? 계획한다고 되지 않는다. 20대 때 연기한 캐릭터도 사실 내 선택이 아니었고 30대도 그렇다. 나이가 들어 가면서 롤이 변화되는 것 같다. 그래서 또 기대되는 포인트도 있다. 앞으로 어떤 캐릭터를 연기할지 궁금하기도 하다. 한동안 악역만 들어오기도 했고 '아너'로 오랜만에 선역을 맡은 것도 반가웠다. 이제는 사람 냄새 나는 작품도 하고 싶다. '아너'도 있으면 안되는 일에 처하는 여자들의 이야기를 했지 않나? 다음엔 내 주변에 있을 법한 연기도 해보고 싶다. 극적이고 대단한 사건이 아니라도 내 일상에 다가오는 역할도 해보고 싶다"고 바람을 전했다.
'아너'는 이나영, 정은채, 이청아, 연우진, 서현우, 최영준 등이 출연했고 '트레인'을 집필한 박가연 작가가 극본을, '좋거나 나쁜 동재'의 박건호 PD가 연출을 맡았다. 지난 10일 종영했다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com