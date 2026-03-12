한고은 "♥신영수와 소개팅 당시 내 첫마디 '일행오면 주문할게요'…처음엔 가게 직원인줄 알았다(고은언니)

기사입력 2026-03-12 21:49


한고은 "♥신영수와 소개팅 당시 내 첫마디 '일행오면 주문할게요'…처음엔…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 한고은이 남편 신영수와의 첫 만남 비하인드부터 배우 김우빈을 향한 팬심까지 솔직하게 털어놨다.

12일 한고은의 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '41살에 결혼 성공한 한고은이 말하는 배우자 고를 때 진짜 중요한 기준 1가지 (고민상담, Q&A)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이 영상에서 한고은은 10만 구독자 달성 기념 Q&A를 진행했다.

한고은은 구독자들이 시어머니 출연 요청을 하자 "몰랐어요. 여러분께서 저희 시어머니 궁금해하시는 줄"이라며 "원하시면 제가 부탁을 드려 보겠습니다"라고 했다. 이어 "어저께 잠깐 뵙고 왔는데 시어머니 지인분들 친구분들한테서 굉장히 인사를 많이 받으신다고 하더라. 시어머니 곧 오시겠습니다"라고 말했다.

또 꼭 섭외하고 싶은 게스트로 구독자들은 '김우빈'을 꼽았다. 한고은은 "너무 많은데 김우빈"이라며 "김우빈 나 너무 좋아해"라고 했다. 이어 "우빈 씨 얼마 전에 결혼하신 거 너무 축하드리고요. 우빈 씨 언제 시간 되시면 한번 저희 '고은 언니 한고은'에 놀러 와 주시면 너무 감사드릴 것 같다"고 말했다. 이어 "떨려서 말할 수 없을지도 몰라"라고 덧붙였다. 이유에 대해선 "모델 후배이기도 하지만, 너무 잘생겼잖아"라고 말하며 웃었다.


한고은 "♥신영수와 소개팅 당시 내 첫마디 '일행오면 주문할게요'…처음엔…
남편 신영수도 등장했다. 두 사람은 첫 만남 당시를 두고 엇갈린 기억을 꺼내 웃음을 안겼다. 한고은은 "러브스토리 얘기해 줬으면 좋겠어요"라는 질문에 "카톡 프사부터 얘기합시다"라고 했다.

신영수는 "살면서 알게 됐는데 저는 보냈는데 우리 와이프가 약간 깜빡깜빡하지 않나요"라고 했고, 한고은은 "가슴에 손을 얹고 신영수 씨, 그 당시에 카톡 프사가 어떻게 돼 있었어"라고 되물었다. 이에 신영수는 "프사는 아니고 잘 나온 고기 굽는 사진이 있었어요. 고기를 굽고 이렇게"라고 말했고 "아무리 확대를 해도 얼굴이 보이지 않는 모자를 이렇게 써가지고 고기를 굽고 있는 사진이었다"고 했다. 신영수는 "안 보냈습니다"라고 했고, 한고은은 " 궁금하니까 아무리 벌려도 얼굴은 보이지 않았다. 맞다. 카톡 프사만 봤다"고 했다.

첫 만남 당시 상황도 전했다. 신영수는 "제가 항상 약속보다 30분 일찍 가거든요. 그런데 가는 길에 붓기 좀 뺐으면 좋겠다 싶어서 5월인데 차 히터를 틀고 갔다. 땀이 너무 나는 거예요"라며 "들어갔는데 너무 못 알아보는 거예요. 가뜩이나 자신감 없는데 미팅장소가 룸이었는데 미닫이 문을 열고 들었갔다"고 털어놨다.


한고은 "♥신영수와 소개팅 당시 내 첫마디 '일행오면 주문할게요'…처음엔…

한고은 "♥신영수와 소개팅 당시 내 첫마디 '일행오면 주문할게요'…처음엔…

이에 한고은은 "(직원분인줄 알고) '일행 오시면 주문할게요'라고 했는데 아무 말도 안하더라. 보통은 '제가 신영수입니다'라든지 그렇게 하지 않나. 그래서 내가 '신영수 씨잌'라고 되물었더니 맞다더라"고 회상했고 신영수는 "엉덩이를 반쪽만 걸쳤던 것 같다. 너무 놀라서 의자에 반만 걸치고 '제가 늦게 와서서 죄송합니다' 이런 느낌으로 있었다"고 말했다.

부부싸움 횟수에 대한 질문에 한고은은 "일주일에 한 번씩은 하는 것 같다"고 했고, 누가 이기느냐는 질문에 신영수는 "와이프"라고 답했다. 한고은은 남편이 사랑스러웠던 순간에 대해서는 "오늘 아침도 저 일어나서 일찍 나가는데 이 사람이 마치 공주님 다루듯 저기 목욕하는데 레몬티도 타다주고 뭐 이거 다 챙겨주고 저거 챙겨주고 마치 네 살짜리 아이 유치원 보내듯이. 그럴 때 너무 사랑하고 너무 감사하다"고 말했다.

이날 한고은은 드라마 복귀 소식도 알렸다. 그는 "제가 드라마를 들어가서 여러분들께 아마 올해 6월 초 정도에 인사를 드릴 것 같다"며 "고은 언니로서도 한고은 배우로서도 열심히 하는 모습 보여 드릴게요"라고 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'난임' 서동주, 임신 테스트기 2줄에 오열 "태명은 칠복이, 다 안 된다 했는데"

2.

'김구라 子' 그리, 열애 고백…♥여친과 남창희 결혼식 참석 "너무 스윗해"

3.

[SC이슈] 통화하더니 자연스럽게 운전대를..'음주사고' 이재룡, 음주운전 10분 전 주차장 포착

4.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

5.

남창희, '한강 아이유' ♥윤영경과 열애 스토리 "조세호가 대신 고백했다"

연예 많이본뉴스
1.

'난임' 서동주, 임신 테스트기 2줄에 오열 "태명은 칠복이, 다 안 된다 했는데"

2.

'김구라 子' 그리, 열애 고백…♥여친과 남창희 결혼식 참석 "너무 스윗해"

3.

[SC이슈] 통화하더니 자연스럽게 운전대를..'음주사고' 이재룡, 음주운전 10분 전 주차장 포착

4.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

5.

남창희, '한강 아이유' ♥윤영경과 열애 스토리 "조세호가 대신 고백했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 엉터리 대진표를 봤나? '미국-일본 결승에서 꼭 만나세요' 특별규정 논란...한국은 어차피 DR 이겨도 美 만날 운명

2.

"기적과도 같은 우리 선수단, 정말 대단!" 이재명 대통령의 극찬! 韓 패럴림픽 국대,닷새만에 금1-은3-동1 '연일 기록 경신'[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

3.

'KB손해보험 제압' 대한항공, 2년 만에 1위까지 승점 3점 남았다…'카리 이탈' 현대건설, 마지막 1위 탈환 희망 살렸다

4.

[오피셜]日 축구 미쳤다! 韓 레전드와 '유럽 종횡문진' 前 독일 국대, J리그로 이적..."정말 기대하고 있어"

5.

[현장분석] 알바NO! DB 공격은 혼돈, 그 자체였다. 21점 차 완승 SK. 트랜지션+미스매치. DB 아킬레스건 어떻게 완벽 공략했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.