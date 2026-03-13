김구라 子 그리, 공개 연애 “여친 있어요”…결혼식 자리서 포착
[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 김구라의 아들이자 래퍼 그리가 공개석상에서 여자친구의 존재를 언급했다.
12일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '홍진경 남동생 남창희! 역대급 하객 결혼식 현장 단독공개'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 홍진경과 그리가 남창희의 결혼식을 찾은 모습이 담겼다.
이날 홍진경은 그리가 여자친구와 함께 결혼식에 참석했다고 전했다. 그는 "오늘 그리가 여자친구랑 같이 왔는데, 여자친구가 슬픈 생각이 났는지 눈물을 흘렸다. 그러니까 그리가 벌떡 일어나서 '괜찮아?' 하더라"고 말했다.
영상 속에서도 신부 아버지의 축사가 이어지던 순간 그리의 여자친구가 눈물을 흘리는 장면이 언급됐다. 그리는 자리에서 일어나 "잘 참았다"고 말하며 여자친구를 다독였고, 홍진경은 "너무 스윗하다"고 반응했다.
이어 홍진경은 남창희에게 "쟤 완전 사랑꾼이다"라고 말하며 "세호네 부부도 옆에서 꿀 떨어지지. 외로워 죽겠다"고 농담을 건넸다. 이에 남창희는 "누나도 장가가려고요?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.
한편 그리는 2006년 김구라와 함께 KBS '불량아빠클럽'에 출연하며 방송 활동을 시작했다. 이후 '폭소클럽2', '스타 골든벨' 등에 출연했고 2016년 래퍼로 데뷔했다. 최근 해병대 복무를 마치고 전역했다.
