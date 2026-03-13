김구라 子 그리, 공개 연애 “여친 있어요”…결혼식 자리서 포착

기사입력 2026-03-13 08:25


김구라 子 그리, 공개 연애 “여친 있어요”…결혼식 자리서 포착

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 김구라의 아들이자 래퍼 그리가 공개석상에서 여자친구의 존재를 언급했다.

12일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '홍진경 남동생 남창희! 역대급 하객 결혼식 현장 단독공개'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 홍진경과 그리가 남창희의 결혼식을 찾은 모습이 담겼다.

이날 홍진경은 그리가 여자친구와 함께 결혼식에 참석했다고 전했다. 그는 "오늘 그리가 여자친구랑 같이 왔는데, 여자친구가 슬픈 생각이 났는지 눈물을 흘렸다. 그러니까 그리가 벌떡 일어나서 '괜찮아?' 하더라"고 말했다.

영상 속에서도 신부 아버지의 축사가 이어지던 순간 그리의 여자친구가 눈물을 흘리는 장면이 언급됐다. 그리는 자리에서 일어나 "잘 참았다"고 말하며 여자친구를 다독였고, 홍진경은 "너무 스윗하다"고 반응했다.

이어 홍진경은 남창희에게 "쟤 완전 사랑꾼이다"라고 말하며 "세호네 부부도 옆에서 꿀 떨어지지. 외로워 죽겠다"고 농담을 건넸다. 이에 남창희는 "누나도 장가가려고요?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

한편 그리는 2006년 김구라와 함께 KBS '불량아빠클럽'에 출연하며 방송 활동을 시작했다. 이후 '폭소클럽2', '스타 골든벨' 등에 출연했고 2016년 래퍼로 데뷔했다. 최근 해병대 복무를 마치고 전역했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

2.

'사랑과 전쟁' 홍승범, 오은영 솔루션 받고도 이혼...생활고 속 재혼 준비 ('특종세상')

3.

"뼈 산산조각" 엄지원, 긴급 대수술 후 오열 "번개치는 고통, 건강한 삶 돌아가길"

4.

박진희, 환경지킴이 최대 지출=술 "♥판사 남편과 한달에 400캔 마셔"

5.

6기 영숙, 갑상선암 전이에 오열 "이미 많이 진행된 상태, 어려운 수술이라고"

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

2.

'사랑과 전쟁' 홍승범, 오은영 솔루션 받고도 이혼...생활고 속 재혼 준비 ('특종세상')

3.

"뼈 산산조각" 엄지원, 긴급 대수술 후 오열 "번개치는 고통, 건강한 삶 돌아가길"

4.

박진희, 환경지킴이 최대 지출=술 "♥판사 남편과 한달에 400캔 마셔"

5.

6기 영숙, 갑상선암 전이에 오열 "이미 많이 진행된 상태, 어려운 수술이라고"

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 엉터리 대진표를 봤나? '미국-일본 결승에서 꼭 만나세요' 특별규정 논란...한국은 어차피 DR 이겨도 美 만날 운명

2.

'힘 vs 투지' 다윗과 골리앗인가? 현지 언론이 본 한국과 '우주최강' 도미니카전 전망

3.

김혜성-김도영-존스 'KKK' 라니…日 포수 레전드의 기대 "도미니카공화국·미국도 쉽게 못 친다"

4.

죄송합니다, 정말 죄송합니다! 오타니, '투구 불가' 사과는 없었다! 대신 해명 → "계약이 그래요" [마이애미 현장]

5.

월드시리즈 영웅 8강 뜬다! → 일본 야마모토, 베네수엘라전 선발 확정 [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.