“머리가 하얘진다” 긴장 역력 기안84…우상 이토 준지 첫 만남

기사입력 2026-03-13 08:28


“머리가 하얘진다” 긴장 역력 기안84…우상 이토 준지 첫 만남

[스포츠조선 조민정 기자] 기안84가 자신의 '우상' 이토 준지 작가와의 첫 만남을 앞두고 긴장한 모습을 보인다.

13일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 기안84가 공포 만화가 이토 준지를 만나기 위해 일본으로 향한 모습이 공개된다.

이날 기안84는 정장에 넥타이까지 갖춘 모습으로 등장해 눈길을 끈다. 이번 만남을 성사시키는 데 도움을 준 강남 역시 정장을 입고 함께 등장하며 웃음을 자아낸다. 두 사람은 이토 준지 작가를 만나기 위해 출판사로 향한다.

약속 장소에 도착한 기안84는 긴장감을 감추지 못한다. 직접 준비한 질문 리스트를 반복해 확인하며 연습을 이어가지만 "머리가 하얘진다"며 당황한 모습을 보인다. 일본어 공부와 질문 준비를 했음에도 대화가 잘 이어질지 걱정하는 모습이다.

이에 강남은 통역을 돕겠다며 기안84를 응원한다. 긴장 속에서 시작될 두 사람의 첫 만남이 어떤 분위기로 이어질지 관심이 모인다.

기안84와 이토 준지 작가의 만남은 13일 오후 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

2.

'사랑과 전쟁' 홍승범, 오은영 솔루션 받고도 이혼...생활고 속 재혼 준비 ('특종세상')

3.

"뼈 산산조각" 엄지원, 긴급 대수술 후 오열 "번개치는 고통, 건강한 삶 돌아가길"

4.

박진희, 환경지킴이 최대 지출=술 "♥판사 남편과 한달에 400캔 마셔"

5.

6기 영숙, 갑상선암 전이에 오열 "이미 많이 진행된 상태, 어려운 수술이라고"

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

2.

'사랑과 전쟁' 홍승범, 오은영 솔루션 받고도 이혼...생활고 속 재혼 준비 ('특종세상')

3.

"뼈 산산조각" 엄지원, 긴급 대수술 후 오열 "번개치는 고통, 건강한 삶 돌아가길"

4.

박진희, 환경지킴이 최대 지출=술 "♥판사 남편과 한달에 400캔 마셔"

5.

6기 영숙, 갑상선암 전이에 오열 "이미 많이 진행된 상태, 어려운 수술이라고"

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 엉터리 대진표를 봤나? '미국-일본 결승에서 꼭 만나세요' 특별규정 논란...한국은 어차피 DR 이겨도 美 만날 운명

2.

'힘 vs 투지' 다윗과 골리앗인가? 현지 언론이 본 한국과 '우주최강' 도미니카전 전망

3.

김혜성-김도영-존스 'KKK' 라니…日 포수 레전드의 기대 "도미니카공화국·미국도 쉽게 못 친다"

4.

죄송합니다, 정말 죄송합니다! 오타니, '투구 불가' 사과는 없었다! 대신 해명 → "계약이 그래요" [마이애미 현장]

5.

월드시리즈 영웅 8강 뜬다! → 일본 야마모토, 베네수엘라전 선발 확정 [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.