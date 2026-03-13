“머리가 하얘진다” 긴장 역력 기안84…우상 이토 준지 첫 만남
[스포츠조선 조민정 기자] 기안84가 자신의 '우상' 이토 준지 작가와의 첫 만남을 앞두고 긴장한 모습을 보인다.
13일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 기안84가 공포 만화가 이토 준지를 만나기 위해 일본으로 향한 모습이 공개된다.
이날 기안84는 정장에 넥타이까지 갖춘 모습으로 등장해 눈길을 끈다. 이번 만남을 성사시키는 데 도움을 준 강남 역시 정장을 입고 함께 등장하며 웃음을 자아낸다. 두 사람은 이토 준지 작가를 만나기 위해 출판사로 향한다.
약속 장소에 도착한 기안84는 긴장감을 감추지 못한다. 직접 준비한 질문 리스트를 반복해 확인하며 연습을 이어가지만 "머리가 하얘진다"며 당황한 모습을 보인다. 일본어 공부와 질문 준비를 했음에도 대화가 잘 이어질지 걱정하는 모습이다.
이에 강남은 통역을 돕겠다며 기안84를 응원한다. 긴장 속에서 시작될 두 사람의 첫 만남이 어떤 분위기로 이어질지 관심이 모인다.
기안84와 이토 준지 작가의 만남은 13일 오후 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.