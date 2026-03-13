"44세 맞아?" 한가인, 상하이서 왕홍 변신..'화려함의 끝' 역대급 미모

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한가인이 최근 유행 중인 중국 상하이 왕홍 메이크업으로 역대급 미모를 뽐냈다.

12일 한가인의 유튜브 채널에는 '얼굴이 제일 재밌는 한가인이 상하이 왕홍 메이크업 받아본다면?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 제작진과 함께 중국 상하이로 여행을 떠난 한가인이 현지에서 유행 중인 왕홍 메이크업을 체험하는 모습이 담겼다.

현지 왕홍 전문 메이크업 아티스트는 한가인을 보자마자 반가움을 드러냈다. 그녀가 과거 출연했던 드라마 '마녀유희'를 봤던 것. 메이크업 아티스트는 "너무 예쁘다. 피부도 너무 좋다"면서 한가인의 미모를 극찬했다.


메이크업 아티스트는 핑크빛과 블링블링한 요소를 강조하며 왕홍 스타일을 완성했다. 여기에 화려한 중국 전통 의상과 풍성한 헤어 장식까지 더해지며 한가인은 마치 절세 미녀 같은 분위기를 완성했다. 완성된 모습을 본 한가인은 "화려함의 끝이다. 이 이상의 화려함은 없는 것 같다. 이런 종류의 메이크업은 이제 졸업해도 될 것 같다"고 놀라워했다. 제작진과 현지 직원들은 "너무 예쁘다"며 감탄을 쏟아냈다.

이후 한가인은 상하이 예원을 배경으로 본격적인 사진 촬영에 나섰다. 현지 포토그래퍼의 요청에 맞춰 다양한 포즈를 자연스럽게 소화하며 특유의 우아한 미모를 뽐냈다. 색다른 스타일링과 이국적인 풍경이 어우러지며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

