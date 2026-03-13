'김소영♥' 오상진 "母 술친구는 장인어른, 사돈끼리 해외여행도 가" ('편스토랑')

|
[스포츠조선 이게은기자] 방송인 오상진의 매력 만점 어머니가 '신상출시 편스토랑'을 발칵 뒤집는다.
그런데 이 곱창전골의 진실은 따로 있었다. 오상진의 얘기를 듣던 아버지가 "네 엄마가 술 한잔하고 싶을 때 끓인 것"이라며 팩폭을 날린 것. 이에 어머니는 귀여운 미소로 이날 역시 준비해 온 와인을 자연스럽게 꺼내 웃음을 줬다. 오상진은 "우리 엄마가 우리 가족 중에서는 애주가지"라고 말했다. 이어 어머니의 과거 에피소드를 떠올리며 '어머니 실종사건'을 언급해 모두를 긴장시키기도. 과연 애주가(?) 오상진 어머니에게는 무슨 일이 있었던 것일까. 그 사건의 전말은 '편스토랑'에서 공개된다.
요리가 완성되자 어머니의 최애 안주인 곱창전골에 와인 한 잔을 곁들이며 식사가 이어졌다. 그때 아버지는 무언가 생각난 듯 전화를 걸었다. 아버지는 "와인 한잔하고 있는데 같이 마시는 술친구가 오늘 없으니 상진 엄마가 심심한 거 같다"고 해 궁금증을 자아냈다. "어머니 술친구가 누구길래?"라며 모두가 궁금해하는 가운데 오상진은 "엄마 술친구는 장인어른이시다"라고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 했다. 오상진은 "양가 부모님끼리 절친 분위기다. 네 분이 해외여행도 다니신다"는 등 남다른 사돈 사이의 이야기를 공개해 모두의 부러움을 샀다.
joyjoy90@sportschosun.com