'김소영♥' 오상진 "母 술친구는 장인어른, 사돈끼리 해외여행도 가" ('편스토랑')

기사입력 2026-03-13


[스포츠조선 이게은기자] 방송인 오상진의 매력 만점 어머니가 '신상출시 편스토랑'을 발칵 뒤집는다.

3월 13일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '매일 주방으로 출근하는 남자' 오집사 오상진이 어머니와 함께 어머니표 곱창전골을 함께 만든다. 이 과정에서 애주가(?) 오상진 어머니의 귀여운 면모들이 공개돼 큰 웃음을 선사할 전망이다.

이날 공개되는 VCR 속 오상진은 집에 온 어머니와 함께 요리하며 "내가 제일 좋아하는 거잖아"라고 웃었다. 오상진이 이토록 좋아한 요리의 정체는 바로 오상진 어머니의 필살 메뉴이자 오상진이 어릴 때부터 먹고 자란 소울푸드 '엄마표 곱창전골'이었다. 오상진은 "학교 다닐 때 곱창전골을 도시락으로 싸간 사람은 나 밖에 없다"며 감사하는 마음으로 어머니를 지긋이 바라봤다.

그런데 이 곱창전골의 진실은 따로 있었다. 오상진의 얘기를 듣던 아버지가 "네 엄마가 술 한잔하고 싶을 때 끓인 것"이라며 팩폭을 날린 것. 이에 어머니는 귀여운 미소로 이날 역시 준비해 온 와인을 자연스럽게 꺼내 웃음을 줬다. 오상진은 "우리 엄마가 우리 가족 중에서는 애주가지"라고 말했다. 이어 어머니의 과거 에피소드를 떠올리며 '어머니 실종사건'을 언급해 모두를 긴장시키기도. 과연 애주가(?) 오상진 어머니에게는 무슨 일이 있었던 것일까. 그 사건의 전말은 '편스토랑'에서 공개된다.

요리가 완성되자 어머니의 최애 안주인 곱창전골에 와인 한 잔을 곁들이며 식사가 이어졌다. 그때 아버지는 무언가 생각난 듯 전화를 걸었다. 아버지는 "와인 한잔하고 있는데 같이 마시는 술친구가 오늘 없으니 상진 엄마가 심심한 거 같다"고 해 궁금증을 자아냈다. "어머니 술친구가 누구길래?"라며 모두가 궁금해하는 가운데 오상진은 "엄마 술친구는 장인어른이시다"라고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 했다. 오상진은 "양가 부모님끼리 절친 분위기다. 네 분이 해외여행도 다니신다"는 등 남다른 사돈 사이의 이야기를 공개해 모두의 부러움을 샀다.

'편스토랑' 식구들을 단숨에 사로잡은 매력 만점 오상진 어머니, 오상진 어머니의 잊지 못할 에피소드부터 오상진 부모님과 처갓댁 양가 부모님의 아주 특별한 절친 에피소드까지 오상진 패밀리의 웃음 넘치는 이야기는 3월 13일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 '신상출시 편스토랑'에서 모두 공개된다.

