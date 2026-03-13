[SC현장]"코미디만? 진지한 연기도 OK"…이동휘, '메소드연기'에 담은 고민(종합)

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이동휘가 본인의 연기에 대한 고민을 담은 영화 '메소드연기'를 통해 관객들에게 웃음과 감동을 전달한다.
영화 '메소드연기' 언론·배급 시사회가 13일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 진행됐다. 현장에는 이동휘, 윤경호, 강찬희와 이기혁 감독이 참석했다.
18일 개봉하는 '메소드연기'는 코미디로 떴지만 코미디가 하기 싫은 '웃기는 배우' 이동휘가 진정성 있는 연기로 인정받기 위해 역할에 과몰입하면서 벌어지는 이야기를 담은 작품으로, 이기혁 감독이 메가폰을 잡았다.
'메소드연기'는 동명의 단편영화를 바탕으로 확장된 장편 프로젝트로, 이 감독과 이동휘가 단편에 이어 다시 한번 의기투합해 완성한 과몰입 메타 코미디다. 이 감독은 "수년 전에 윤종빈 감독님의 멘토링을 지원했는데 당첨이 됐다. 당시 감독님한테 장편 시나리오를 쓰는 방법에 대해 여쭤봤더니, 메소드연기를 앞뒤로 확장시킨다고 생각해 보라고 하셔서 저에게도 동력이 됐다"고 말했다.
단편영화 버전과 차별점에 대해선 "단편에선 이동휘 캐릭터를 한정된 모습만 보여드렸다면, 장편에는 실제 배우의 고민과 제가 배우로 활동했을 당시 느꼈던 현장의 온기와 시선, 막내아들로서 가족을 바라보는 시선, 정서 등을 극 중 이동휘 캐릭터에 투영시켰다"며 "뜻대로 되지 않는 상황 속에 많은 캐릭터들을 펼쳐놓은 게 차별점"이라고 전했다.
사진 제공=㈜바이포엠스튜디오
이동휘는 자신의 이름을 내건 캐릭터 이동휘 역을 맡아, 극 중에서 실제와 허구를 오갔다. 그는 "시나리오 기획단계부터 참여했는데, 오로지 배우의 고민과 고충만 담겨 있지 않았으면 했다. 많은 분들이 영화를 보시면서 하고 싶은 일과 해야 하는 일 사이에서 갈등하는 지점을 공감해 주셨으면 했다. 이 작품은 저에게도 참 애정이 있던 시나리오였다. 또 코미디를 연기하는 데 있어서는 저도 잠깐이나마 혼란스러움을 겪었던 건 맞지만, 우울감보단 되레 감사한 마음이 컸다. 저에게 기회가 주어졌다는 것 자체만으로 감사한 마음이 들었다"고 전했다.
이어 본인을 연기한 소감에 대해선 "아예 모르는 직업을 공부해서 연기하는 것보단, 저라는 사람으로부터 출발해서 그 안에서 창의력을 발휘해 보면 좋을 것 같았다. 저를 연기하는 게 어려운 일이더라. 정확하게 어떠한 면까지 보여드려야 할지 우려가 컸다. 아마 이번 작품 이후로는 두 번 다시 저를 연기하는 일은 없지 않을까 싶다"고 쑥스러워했다.
사진 제공=㈜바이포엠스튜디오
윤경호는 이동휘의 형이자 연기 코치인 이동태 역으로 합류했다. 그는 "저는 감독님한테 직접 작품을 제안받았다. 많은 분들이 이미 알고 계셨겠지만, 감독님은 원래 연기하는 배우로 활동했다. 감독님이 배우로 활동하던 시절에 '자백'이라는 드라마를 함께 하면서 인연을 맺었다. 그 이후로 감독님이 장편 영화 연출을 준비하고 있단 말에 반갑고 놀라웠다. 또 그다음으로 준비한 영화가 이동휘가 주인공인데, 동휘가 동휘 역할로 나온다고 하더라. 저는 동휘의 형 이동태라는 이름에 약간 망설여졌다. 너무 코미디 색이 짙을 것 같았고, 생선 이름 같았다(웃음). 근데 동명의 단편영화를 이미 만들어놓은 게 있고, 그 작품을 각색해서 만든다고 해서 기대감이 생겼다. 아니나 다를까, 대본을 읽어보니 이야기가 너무 재밌고 참신했다"고 전했다.
이어 이동휘와 형제 케미를 선보인 소감을 묻자, 윤경호는 "이동휘라는 배우가 코미디 장르만 했던 건 아니었는데, 그런 이미지가 강했던 것 같다"며 "막상 현장에서 함께 해보니 진중하고 아이디어도 많고 뜨거운 열정을 가지고 있는 배우였다. 본인을 연기한다는 건 대단한 용기가 필요한 작업이다. 마지막 장면의 경우는 스포일러여서 말씀드릴 순 없지만, 배우 이동휘의 새로운 모습을 보여줄 수 있는 장면인 것 같다"고 만족감을 드러냈다.
이동휘 역시 "저도 경호 선배와 함께 연기하고 싶었고, 선배가 '중증외상센터'에서 '유림핑'으로 큰 사랑을 받고 나서 더 많은 장면을 함께 연기하고 싶더라. 꼭 다시 만나 뜨겁게 연기하고 싶다"고 바람을 전했다.
사진 제공=㈜바이포엠스튜디오
강찬희는 선배 이동휘에게 공개적으로 러브콜을 보내는 톱스타 정태민으로 변신했다. 그는 영화를 출연하게 된 계기에 대해 "대본을 처음 받았을 때 이동휘 선배가 이동휘 캐릭터를 연기하신다고 해서 색다르고 재밌었다"며 "이번 영화를 통해 존경하는 많은 선배들과 호흡을 맞추고 싶었다"고 전했다.
연기에 중점을 둔 부분에 대해선 "그동안 착한 캐릭터 많이 연기했었다. 이번 작품 출연을 앞두고는 감독님과 많은 이야기를 나눴고, 선배들로부터 도움도 많이 받았다"며 "최대한 얄밉지만, 마냥 얄밉지 않기 위해 신경을 썼다"고 강조했다.
사진 제공=㈜바이포엠스튜디오
마지막으로 이동휘는 작품을 통해 전하고 싶은 메시지에 대해 이야기했다. 그는 "아까도 말씀드렸듯이 사람은 누구나 하고 싶은 일과 해야하는 일의 사이에서 고민하고 방황하고, 또 잘하려고 노력하지 않나. 그런 분들에게 위로가 되고, 우리 함께 도전하고 있다는 마음이 전해졌으면 한다"고 말했다.