정이찬, 드디어 첫 타이틀롤…'닥터신'으로 연기 스펙트럼 확장

기사입력 2026-03-13 17:06


정이찬, 드디어 첫 타이틀롤…'닥터신'으로 연기 스펙트럼 확장
사진 제공=제이와이드컴퍼니

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정이찬이 '닥터신'을 통해 데뷔 첫 타이틀롤을 맡아 묵직한 존재감을 발휘한다.

정이찬은 오는 14일 밤 10시 30분 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 주말미니시리즈 '닥터신'(극본 피비(Phoebe, 임성한), 연출 이승훈)에 신주신 역으로 나선다.

'닥터신'은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 메디컬 스릴러 드라마다. 불의의 사고로 혼수상태에 빠진 톱스타와 그녀를 사랑했던 남자, 그녀를 사랑하고 있는 남자들의 기이한 로맨스를 통해 사랑과 욕망, 금기와 희생이 넘나드는 파격적인 서사를 담아낼 예정이다.

극 중 신주신은 누아 병원 신경외과 원장이자 보육원 누아 재단 이사장으로, 아버지 故 신우필 박사를 뛰어넘는 신기에 가까운 실력의 뇌수술 권위자다. 의사로서의 뛰어난 능력은 물론 귀태가 느껴지는 외모, 탄탄한 집안 배경까지 그야말로 모든 것을 다 갖췄다.

특히, 정이찬은 장발의 헤어스타일에 도전하며 파격 비주얼 변신에 나서 더욱 눈길을 끈다. 범접 불가한 카리스마로 더욱 깊어진 분위기를 자아낼 정이찬의 활약에 기대가 모인다.

정이찬은 그동안 KBS2 '오아시스'에서 운동권 학생을, '환상연가'에서 진회국의 4왕자 황가론 역을 맡아 뛰어난 연기 실력을 입증했다. 각 캐릭터가 지닌 다양한 감정선을 오가며 연기 스펙트럼을 넓힌 데 이어, '닥터신'으로 보여줄 새로운 모습에도 이목이 쏠린다.

한편, 정이찬이 출연하는 TV CHOSUN 새 주말미니시리즈 '닥터신'은 오는 14일 오후 10시 30분 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

2.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

3.

故 김새론은 말이 없을 뿐..김수현 “28억 못 줘, 미성년 교제 루머 사실무근”

4.

김숙, 제주도에 매입한 '200평 집' 폐가 됐다 "10년간 방치" ('예측불가')

5.

'4억 분양 사기' 이수지, 절친 지예은 한마디에 감동 "재산 절반 주겠다고" ('아니근데진짜')

연예 많이본뉴스
1.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

2.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

3.

故 김새론은 말이 없을 뿐..김수현 “28억 못 줘, 미성년 교제 루머 사실무근”

4.

김숙, 제주도에 매입한 '200평 집' 폐가 됐다 "10년간 방치" ('예측불가')

5.

'4억 분양 사기' 이수지, 절친 지예은 한마디에 감동 "재산 절반 주겠다고" ('아니근데진짜')

스포츠 많이본뉴스
1.

'아직 1구도 안 던졌는데…' 롯데 한동희, 경기 시작 직전 긴급 교체 왜? 박승욱 투입 [부산현장]

2.

[공식발표] "월드컵 퇴출할 나라는 미국" 이란축구협회, 트럼프 공개 저격..."누구도 우릴 배제할 수 없어"

3.

봄날 '국민 삐약이' 신유빈의 눈부신 미소! 中안방서 전 세계1위 주율링의 무패행진을 끊었다[WTT 충칭 챔피언스 단식]

4.

SSG 김재환, 이적 후 첫 홈런 쾅! '챔필 가볍게 넘겼다' [광주 현장]

5.

"눈앞에서 갑자기 사라졌다" 우승 도전 위한 액땜? '타구 맞은' 이강철 감독 "멍이 들었더라" [부산현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.