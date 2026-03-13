[공식] '케데헌' 아카데미行에 안효섭도 간다..내일(14일) LA 출국

기사입력 2026-03-13 17:09


[공식] '케데헌' 아카데미行에 안효섭도 간다..내일(14일) LA 출국

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 안효섭이 아카데미 시상식 참석차 출국한다.

안효섭의 소속사 더프레젠트컴퍼니 관계자는 13일 스포츠조선에 "안효섭이 오는 16일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 LA할리우드 돌비 극장에서 열리는 제98회 아카데미 시상식 참석차 14일 출국한다"고 밝혔다.

안효섭은 넷플릭스를 통해 공개된 '케이팝 데몬 헌터스'에서 사자보이즈 멤버 진우의 목소리 연기를 맡아 글로벌 팬들의 사랑을 받았다. '케이팝 데몬 헌터스'는 K팝 아이돌 걸그룹 헌트릭스가 비밀 능력을 이용해 팬들을 초자연적 위협으로부터 보호하는 이야기를 담은 작품이다. 한국을 배경으로 했던 '케데헌'은 글로벌 누적 시청 수 5억 회를 돌파하면서 넷플릭스 역대 콘텐츠 중 최고 흥행 기록을 경신했다.

이번 아카데미 시상식에는 헌트릭스의 보컬을 맡은 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 OST인 '골든'의 무대를 선보일 예정이라 더 뜻깊다. '케데헌'은 또한 '골든글로브 어워즈', '그래미 어워즈' 등에서 연속 수상해 아카데미 시상식에서의 수상도 기대해볼만하다. 이에 진우를 연기한 안효섭의 참석에도 관심이 쏠리는 중이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

2.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

3.

故 김새론은 말이 없을 뿐..김수현 “28억 못 줘, 미성년 교제 루머 사실무근”

4.

김숙, 제주도에 매입한 '200평 집' 폐가 됐다 "10년간 방치" ('예측불가')

5.

'4억 분양 사기' 이수지, 절친 지예은 한마디에 감동 "재산 절반 주겠다고" ('아니근데진짜')

연예 많이본뉴스
1.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

2.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

3.

故 김새론은 말이 없을 뿐..김수현 “28억 못 줘, 미성년 교제 루머 사실무근”

4.

김숙, 제주도에 매입한 '200평 집' 폐가 됐다 "10년간 방치" ('예측불가')

5.

'4억 분양 사기' 이수지, 절친 지예은 한마디에 감동 "재산 절반 주겠다고" ('아니근데진짜')

스포츠 많이본뉴스
1.

'아직 1구도 안 던졌는데…' 롯데 한동희, 경기 시작 직전 긴급 교체 왜? 박승욱 투입 [부산현장]

2.

[공식발표] "월드컵 퇴출할 나라는 미국" 이란축구협회, 트럼프 공개 저격..."누구도 우릴 배제할 수 없어"

3.

봄날 '국민 삐약이' 신유빈의 눈부신 미소! 中안방서 전 세계1위 주율링의 무패행진을 끊었다[WTT 충칭 챔피언스 단식]

4.

SSG 김재환, 이적 후 첫 홈런 쾅! '챔필 가볍게 넘겼다' [광주 현장]

5.

"눈앞에서 갑자기 사라졌다" 우승 도전 위한 액땜? '타구 맞은' 이강철 감독 "멍이 들었더라" [부산현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.