22기 옥순, 전업주부 경수에 "애들 학원은 나만 신경, 남편은 먹을 것만"
[스포츠조선 정유나 기자] 22기 옥순과 경수가 육아 방식과 교육에 대해 솔직한 대화를 나눴다.
22기 옥순, 경수의 유튜브 채널 '순수우유'에는 부산으로 이사한 두 사람의 근황이 담긴 영상이 올라왔다.
영상 속 옥순과 경수는 새로 계약을 마친 집 주변을 둘러보며 과일가게와 정육점 등을 탐방했다.
경수는 "아이들에게는 먹는 게 중요하다. 그래서 시장부터 찾는다"며 전업주부의 면모를 드러냈다. 이에 옥순은 "남편은 빵도 중요하고 고기도 중요하다고 한다"며 "솔직히 아이들 학원은 내가 전부 신경 쓰고, 남편은 먹을 것만 생각한다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.
현재 회사를 그만두고 육아를 전담하고 있는 경수는 "지금은 아내를 대신해 주부 역할을 하고 있다"며 "육아는 일보다 더 힘들다. 퇴근이 없다는 점이 가장 다르다"고 고충을 털어놨다. 이어 "아이들과의 소통도 쉽지 않다"며 현실적인 육아의 어려움을 전했다.
옥순은 "남편은 교육에는 크게 관심이 없다. 내가 학원도 직접 알아보고 있다"고 말하기도 했다. 이에 경수는 "아내가 아이 교육 정보를 챙겨줘서 고맙다"며 "결국 우리는 공동육아를 하고 있는 것"이라고 화답했다.
한편, 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전했다. 지난해 5월 혼인신고를 해 법적 부부가 됐으며, 11월에는 결혼식도 올렸다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 두 사람은 네가족으로 가정을 꾸리게 됐다.
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