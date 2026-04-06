TXT 수빈, 필리핀서 '택시 바가지' 피해…"운행 중 3배 더 올려, 진짜 너무하네"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 투모로우바이투게더(TXT) 멤버 수빈이 필리핀에서 택시 바가지요금을 요구받은 사실이 알려지면서 현지 정부까지 대응에 나서는 일이 벌어졌다.

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수빈은 지난 1일 공식 유튜브 채널을 통해 필리핀 세부 여행 당시 촬영한 브이로그 영상을 공개했다. 영상 속 수빈은 친구와 함께 막탄 세부 국제공항에서 숙소로 이동하기 위해 택시에 탑승했다.

탑승 전 수빈이 확인한 예상 요금은 약 300페소(약 7500원)였지만, 택시 기사는 처음부터 500페소(약 1만2500원)를 요구했다. 이어 운행이 시작된 뒤 갑자기 요금을 1000페소(약 2만5000원)로 올려 부르며 논란이 됐다.

결국 수빈 일행은 기사와 언쟁 끝에 500페소를 지불하는 것으로 합의하고 목적지까지 이동했다. 해당 장면이 담긴 영상은 공개 이후 현지 언론에도 보도되며 빠르게 확산됐다.

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논란이 커지자 필리핀 교통부 산하 육상교통가맹규제위원회(LTFRB)가 직접 대응에 나섰다. LTFRB는 지난 3일 해당 택시 기사에게 차량 번호판과 운전면허증 반납을 요구하고, 30일간 예방적 영업 정지 처분을 내렸다고 밝혔다.

또한 "해당 기사가 과도한 요금을 요구하고 운행 중 고의로 미터기를 사용하지 않았다"며 "이번 사건은 국제 사회에서 국가의 명예를 실추시킨 심각한 사안"이라고 지적했다.

필리핀 현지 네티즌들도 수빈의 영상에 "정부가 조사 중이다", "이런 관행을 알린 데 감사하다", "진심으로 사과한다" 등의 반응을 보이며 고개를 숙였다.

LTFRB 측은 추가 조사 결과에 따라 해당 기사에 대한 형사 처벌 및 차량 압류 가능성도 검토 중인 것으로 전해졌다.

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한편 편한투모로우바이투게더는 오는 13일 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 를 발매한다.

olzllovely@sportschosun.com