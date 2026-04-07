이상민, 김희선 닮은10살 연하 ♥아내 자랑..."미모에 능력 뛰어나" ('동상이몽2')

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[스포츠조선 정안지 기자]이상민이 미모의 10살 연하에 대해 자랑했다.

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7일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 원조 '미운 우리 새끼'에서 새신랑으로 돌아온 이상민이 출연했다.

이날 이상민은 "아내 바라기, 새신랑 이상민이다"라고 소개하며 남다른 아내 사랑을 드러냈다.

곧 결혼 1주년을 앞둔 이상민은 첫 결혼기념일을 앞두고 "결혼식 없이 결혼한 첫 번째 1주년이라 뭘 해줘야 할지 모르겠다"라고 했다. 이에 이지혜는 "특별하게, 의미있게 해줘야 한다"라고 했고, 김구라는 "나도 주례도 없고 축의금도 안 받고 사회도 없이 조촐하게 결혼식 했다. 다른 결혼식만 갔다 오면 그날 분위기가 안 좋다"라며 뼈저린 조언으로 웃음을 안겼다. 이를 들은 이상민은 "서운해하진 않는데"라고 하자, 김구라는 "서운해한다"라고 해 웃음을 자아냈다.

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'여자 서장훈'이라는 아내. 이에 대해 이상민은 "섬세하고 예민하다. 소리에 민감하고 냄새에 민감하다. 성격도 그냥 넘어갈 이야기도 안 넘어가고 이야기한다"라며 아내에 대해 밝혔다.

이를 듣던 김구라는 "이상민 씨가 고생 좀 하겠다"라고 했고, 이지혜는 "이상민 씨가 눈치 많이 보는 것 같다"라고 해 웃음을 안겼다.

서장훈은 꽁꽁 숨겨진 이상민의 아내에 대해 "여러가지로 능력도 뛰어나시고 미모도 훌륭하시다. 주변에서 '형수님이 아깝다'라고 이야기 한다더라"라고 했다. 이에 이상민은 "첫인상은 김희선 씨다"라고 말해 놀라움을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com