'한의사♥' 장영란, 무직 미혼에 일침 "취집 말고 취직부터 하길"(A급)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 장영란이 결혼 시장의 현실적인 조건과 변화된 분위기에 대해 솔직한 이야기를 나눴다.

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8일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '예쁘고 조건 좋아도 결혼 못 하는 사람 특징 5가지 (주제파악하세요, 장영란 기절)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장영란은 결혼정보회사 대표 '한방언니'를 초대해 최근 결혼 트렌드에 대한 거침없는 대화를 이어갔다. 두 사람은 '결혼을 어렵게 만드는 행동 TOP5'를 주제로 이야기를 나눴으며, 5위는 과도한 허세와 가식, 4위는 쪼잔한 소비 습관이 꼽혔다.

이어 3위로 '눈치·센스 부족'이 언급되자, 한방언니는 소개팅 자리에서의 부적절한 질문을 예로 들었다. 그는 "일부 여성들이 남성에게 '얼마 벌어요?'라고 직접 묻는 경우가 있다"며 "본인은 자연스럽게 물어본다고 생각하지만, 상대 입장에서는 호구조사처럼 느껴질 수 있다"고 설명했다.

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또 "이 같은 정보는 매니저를 통해 충분히 확인할 수 있음에도 굳이 당사자에게 직접 묻는 경우가 많다"고 덧붙였다.

이에 장영란이 '결혼 후 전업주부를 희망하는 여성'에 대한 최근 분위기를 묻자, 한방언니는 "요즘은 그런 경우를 선호하지 않는 추세"라고 답했다. 그는 "10년 전만 해도 직업이 없어도 가입이 가능했지만, 현재는 쉽지 않다"며 "적은 금액이라도 꾸준히 수입을 얻으며 사회활동을 하는 여성이 더 선호된다"고 설명했다.

또한 "남성들도 육아휴직을 사용할 수 있는 시대가 되면서, 오히려 '셔터맨'을 꿈꾸는 남성들도 있다"고 덧붙여 눈길을 끌었다.

이에 장영란은 남편을 의식한 듯 "아니다. 우리 남편은 지금 준비 중"이라며 현재 무직 상태인 남편을 두둔해 웃음을 자아냈다.

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끝으로 장영란은 "현재 무직 상태라면 빠르게 취업을 준비하는 것이 좋다"며 "좋은 사람을 만나기 위해서는 스스로 좋은 사람이 되어야 한다"고 조언했다.

한편 장영란은 1978년생으로 한의사 한창과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

한창은 2021년 한방병원을 개원했으나, 지난해 400평 대 병원을 정리하고 현재 휴식기를 보내고 있다. 그는 현재 1인 한의원 개원을 준비 중이며, 최근 에세이 출간 소식도 전해 많은 응원을 받고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com