[공식]'200억 탈세 의혹' 차은우 "세금 모두 납부, 회피하지 않겠다"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 겸 배우 차은우가 납세 논란과 관련해 재차 고개를 숙였다.

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차은우는 8일 자신의 SNS를 통해 "최근 저와 관련된 납세 논란으로 팬분들을 비롯한 많은 분들께 실망과 혼란을 드린 점, 진심으로 사과드린다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 "여러 행정 절차가 진행되는 과정에서 입장을 말씀드리는 데 신중할 수밖에 없었고, 그로 인해 말씀드리는 시기가 늦어진 점에 대해서도 또 한 번 사과드린다"고 고개 숙였다.

이어 "국세청의 절차와 결과를 존중하며, 더 이상의 혼란이 이어지지 않도록 관련 세금을 모두 납부했다"며 "남은 절차 또한 성실히 임하도록 하겠다"고 밝혔다.

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또한 "많은 분들의 사랑과 응원 속에서 활동해 온 만큼, 이번 사안을 더욱 무겁고 깊게 받아들이고 있다"면서 "제가 충분히 살피지 못한 부분이 있었다면 그 책임 또한 모두 저에게 있다. 어떠한 이유로도 '몰랐다'거나 '누군가의 판단이었다'는 말로 회피하지 않겠다"고 강조했다.

차은우는 1인 기획사를 설립하게 된 계기도 밝혔다. 그는 "활동 중 여러 변화와 혼란을 겪는 시기에 제 활동을 좀 더 안정적으로 이어가기 위해 준비하는 과정에서 법인을 설립했지만, 지금 돌이켜보면 그 과정에서 충분히 살피지 못한 부분이 있었다"면서 "그 책임은 저의 가족이나 회사가 아닌 저에게 있다고 생각한다"고 전했다.

이어 "같은 문제가 다시 반복되지 않도록, 앞으로의 제 활동 전반을 보다 신중하고 엄격한 기준으로 점검하겠다"고 다짐했다.

끝으로 그는 "제 선택과 행동에 끝까지 책임을 다하는 차은우가 되기 위해 더욱 노력하고 또 노력하겠다. 다시 한번 깊은 사죄의 마음을 전한다"며 재차 고개를 숙였다.

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앞서 차은우는 서울지방국세청 조사4국으로부터 약 200억 원대 소득세 추징을 통보받은 사실이 알려지며 논란에 휩싸였다. 국세청은 차은우가 고율의 개인소득세를 회피하기 위해 모친 명의 법인과 용역 계약을 체결하고, 법인세율을 적용받았다고 판단한 것으로 전해졌다.

해당 법인의 과거 주소지가 인천 강화군의 한 장어 식당으로 확인되면서 실질적인 사업 활동이 없었던 것 아니냐는 의혹도 제기됐다. 실제로 강화군청이 현장 조사를 진행했고, 사무공간으로 보이는 시설이 확인되지 않았다는 보도도 나왔다. 다만 해당 법인은 조사 당일 서울 강남구로 주소지를 이전한 것으로 알려졌다.

이에 대해 차은우 측은 해당 법인이 정식으로 등록된 매니지먼트 법인으로 실질적인 기능과 역할을 수행해 왔다는 입장을 유지하고 있다. 소속사 판타지오는 "현재 사안은 세무 당국의 절차에 따라 사실관계가 확인 중인 단계"라며 "최종 판단이 내려질 경우 그 결과에 따라 책임 있게 대응하겠다"고 밝혔다.

차은우 역시 "조세 관련 절차에 성실히 임하겠다"며 "관계 기관의 최종 판단을 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠다"고 직접 입장을 밝힌 바 있다.

다음은 차은우 SNS글 전문

차은우입니다.

최근 저와 관련된 납세 논란으로 팬분들을 비롯한 많은 분들께 실망과 혼란을 드린 점, 진심으로 사과드립니다.

여러 행정 절차가 진행되는 과정에서 입장을 말씀드리는 데 신중할 수밖에 없었고, 그로 인해 말씀드리는 시기가 늦어진 점에 대해서도 또 한 번 사과드립니다.

늦었지만 지금이라도 다시 한번 제 생각과 입장을 직접 말씀드리고자 합니다.

저는 국세청의 절차와 결과를 존중하며, 더 이상의 혼란이 이어지지 않도록 관련 세금을 모두 납부하였습니다.

남은 절차 또한 성실히 임하도록 하겠습니다.

많은 분들의 사랑과 응원 속에서 활동해 온 만큼, 이번 사안을 더욱 무겁고 깊게 받아들이고 있습니다.

제가 충분히 살피지 못한 부분이 있었다면 그 책임 또한 모두 저에게 있습니다. 어떠한 이유로도 '몰랐다'거나 '누군가의 판단이었다'는 말로 회피하지 않겠습니다.

활동 중 여러 변화와 혼란을 겪는 시기에 제 활동을 좀 더 안정적으로 이어가기 위해 준비하는 과정에서 법인을 설립했지만, 지금 돌이켜보면 그 과정에서 충분히 살피지 못한 부분이 있었고, 그 책임은 저의 가족이나 회사가 아닌 저에게 있다고 생각합니다.

이번 일을 통해 제 자신을 스스로 한번 돌아봐야겠다는 점을 절실히 느꼈습니다. 무엇보다 저를 믿어 주신 팬분들, 아로하 여러분께 실망을 드렸다는 사실이 가장 마음 아프고 죄송합니다.

같은 문제가 다시 반복되지 않도록, 앞으로의 제 활동 전반을 보다 신중하고 엄격한 기준으로 점검하겠습니다.

제 선택과 행동에 끝까지 책임을 다하는 차은우가 되기 위해 더욱 노력하고 또 노력하겠습니다.

다시 한번 깊은 사죄의 마음을 전합니다.

긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.