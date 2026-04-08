유재석·지석진·김종국, 녹화 중 '이혼 전문 변호사' 명함 받았다…"예방하세요"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 유재석이 이혼 전문 박민철 변호사에게 명함을 받았다고 밝혔다.

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8일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 '이혼숙려캠프'에서 남편 측 변호사이자 명대사 제조기로 활약 중인 국내 1위 로펌의 이혼 전문 박민철 변호사의 이야기가 공개됐다.

이날 유재석은 "혹시 어떤 자리에서나 이렇게 명함을 주시거나 이렇게 됐을 때 이혼 전문 변호사다 (이러면) 놀라죠?"라고 물었다. 그러자 박민철 변호사는 "놀란다. 재수 없게 왜"라고 답했다.

이에 유재석은 박민철 변호사가 '런닝맨' 촬영장에 온 에피소드를 언급했다. 그는 "'런닝맨' 녹화장에 사무실 근처에 있다고 한 번 놀러 왔었다. '형님 명함 없으시지', '오해 없으시길 바라겠고'라면서 (지)석진 형, 저, (김)종국이한테 예방하라고 명함을 한 장씩 줬다"고 말했다.

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박민철 변호사는 "그런 거 하나 가지고 있으면 든든하다"라고 너스레를 떨며 "그거 부적 같은 거다. 연예인분들이니까 조용히, 깔끔하게, 아무도 모르게 처리해드립니다"라고 덧붙여 웃음을 더했다.

유재석은 "저희가 '네가 이렇게 설치고 다니는데 조용히 되겠니?'라고 소리쳤다.

olzllovely@sportschosun.com