김정태 子 야꿍이, 아스퍼거 증후군 공식 진단 "언어지능 하위 14%"(아빠하고)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김정태의 첫째 아들 김지후가 '아스퍼거 증후군' 의심 검사에서 공식 진단을 받았다.

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8일 방송된 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 김정태 부부가 장남 김지후의 발달 특성을 확인하기 위해 병원을 찾는 모습이 그려졌다. 지후 군은 뛰어난 기억력과 독특한 행동 패턴으로 '천재 야꿍이'로 불리며 시청자들의 눈길을 끌고 있다.

이날 방송에서 김정태의 아내는 "물건을 나열하고 줄 세우는 행동을 보고 처음 의심했다"며 "자기가 원하는 대로 하는 경향이 있다고 하더라. '이런 아이는 대안학교로 보내라'고 하길래 전학을 시켰다"고 전하며 지후 군의 아스퍼거 증후군 의심 계기를 공개했다.

지후 군은 검사를 앞두고 "너무 무섭다"면서 "다른 사람들이 내 상태를 아는 게 싫다"고 솔직한 긴장감을 드러냈고, 김정태는 "아스퍼거가 있을 수 있다는 걸 어느 정도 느낀다. 하지만 어쩌겠나. 선생님과 상의하면 해결 방법이 나오겠죠"라며 담담하면서도 걱정스러운 마음을 전했다.

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세 사람은 떨리는 마음을 뒤로하고 병원을 찾았고, 지후 군은 심리검사부터 시작했다. 전문의가 "다른 사람과 있는 게 불편하냐"고 묻자, 지후 군은 "혼자 있는 게 편하다. 혼자 있으면 자기 스스로 다 정할 수 있다"며 "다른 사람과 대화할 때 얘기가 길어지면 불편하고 탈출하고 싶어진다"고 솔직하게 자신의 상태를 설명했다. 이어 "국어가 어렵고, 책을 읽어도 이해가 잘 안 된다"고 낯선 단어에 대한 어려움도 털어놓았다.

약 2시간에 걸친 상담 후, 지후 군은 지능 검사까지 진행했다. 결과는 예상대로 아스퍼거 증후군에 해당했다. 전문의는 "지능 검사에서 눈에 띄는 점이 나왔다. 시공간 지능이 상위 0.5%에 해당한다"며 "7~8천 케이스 중, 이 검사를 이렇게 완벽하게 해낸 사례는 지후 군이 처음"이라고 설명하며 놀라움을 나타냈다. 지후 군은 '시공간 천재'였던 것.

다만 언어 지능은 상대적으로 낮아 하위 14%에 속했다. 전문의는 "지후의 어휘력이 많이 부족하다. 한국어보다 영어를 더 편안해 하는데, 한국어에는 동음이의어가 많아 이해하기 어려운 것 같다"며 "맥락 속에서 단어를 이해하는 것이 힘든 편"이라고 덧붙였다.

전문의는 "사회성과 언어 능력을 종합하면 넓게 보면 자폐 스펙트럼, 좁게 보면 아스퍼거 증후군에 해당한다"며 "경미하지만 아스퍼거 증후군으로 진단할 수 있다"고 말했다. 이어 "경미하다는 표현이 어렵다. 맞다고 할 수도, 아닐 수도 있지만, 부모님은 맞다고 생각하고 도움을 주는 것이 중요하다"고 강조하며 "진단에만 매몰되지 말고, 아이가 어려워하는 부분을 알고 도와주는 것이 가장 중요하다"고 조언했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com