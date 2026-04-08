김형묵, 이병헌에 쌍욕 들었다 "촬영 당일 부친상, 덕분에 마음 잡아" ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] '라스' 김형묵이 이병헌에게 쌍욕을 먹은 적이 있다고 밝혔다.

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8일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 김수로, 엄기준, 박건형, 김형묵이 게스트로 출연했다.

김형묵은 이병헌에게 시원하게 욕을 먹은 적이 있다고. 이병헌, 손예진과 함께 '어쩔수가 없다'에 출연했던 김형묵은 "너무 많이 배우고 너무 좋았다. 행복했다 제가 이병헌 선배님의 친구 역할이었다. 배역 오디션을 봤는데 왠지 이 역할이 될 거 같았다. 자신이 있어서 여러 버전으로 준비했다. 이병헌 선배님의 집에 들어갈 때 '이 집 좋은데?' 하면서 집들이를 하는 장면이데 오디션장을 들어가면서 '러브하우스' BGM을 부르고 여러 애드리브를 했다. 박찬욱 감독님이 그 모습을 좋게 봐주신 거 같다"고 밝혔다.

김형묵은 "제가 경찰서에서 이병헌 선배님한테 욕을 해야 되는 장면이 있었다. 그 전에 인사만 한 게 전부여서 조심스러웠는데 이병헌 선배님이 '뭐 이 XX 네가 어쩔 건데', '해봐. 이 XX' 하면서 (배역에 몰입하게) 저를 찌르더라. 그래서 저도 그걸 받아서 연기를 했다"고 밝혔다.

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그날 또 다른 비화가 있었다. 김형묵은 "그날 새벽에 아버지가 돌아가셨다. 아버지가 중환자실에서 돌아가셨는데 촬영이 예정되어있으니까 스태프들한테 얘기하자 말라 했다. 근데 진짜 정신이 없더라"라며 "마음이 안 잡혔는데 촬영 리허설에 이병헌 선배님이 나오시는데 눈이 이미 그 배역이다. 그래서 저도 집중이 됐다"고 이병헌에게 고마워했다.

wjlee@sportschosun.com