추성훈 "정국이 직접 초대"…빗속 BTS 콘서트 직관 인증

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[스포츠조선 이지현 기자] 격투기 선수 출신 방송인 추성훈이 방탄소년단 콘서트 관람 후 뜨거운 감동을 전했다. 특히 멤버 정국의 초대로 공연장을 찾았다는 사실이 알려지며 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

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9일 추성훈은 자신의 SNS를 통해 방탄소년단 월드투어 첫날 콘서트를 다녀온 사실을 공개했다. 그는 "BTS 월드투어 시작 첫날, 정국 님께 초대받아 처음으로 콘서트에 다녀왔다"고 밝혔다.

이어 "폭우 속에서도 아티스트와 아미가 함께 비를 맞으며 만들어낸 공연이었지만, 그 어떤 순간보다도 뜨겁고 감동적인 시간이었다"며 당시 현장의 분위기를 생생하게 전했다.

특히 그는 "최고의 퍼포먼스를 보여준 BTS, 정말 감동이었다. 진심으로 감사하다"고 덧붙이며 깊은 여운을 드러냈다.

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공개된 사진에는 추성훈이 방탄소년단 멤버들과 함께 다정하게 포즈를 취한 모습이 담겼다. 자연스러운 분위기 속에서 환한 표정을 짓고 있는 모습이 눈길을 끌며, 글로벌 스타와의 특별한 인연을 엿보게 했다.

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앞서 추성훈의 유튜브 채널에는 방탄소년단 멤버 지민과 정국이 출연해 화제를 모은 바 있다.

한편 방탄소년단은 이날 9일과 11~12일 경기 고양 고양종합운동장 주경기장에서 'BTS 월드투어 아리랑(BTS WORLD TOUR ARIRANG)'의 거대한 닻을 올렸다. 도쿄, 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 전 세계 34개 도시에서 85회에 걸쳐 펼쳐지는 이번 투어는 한국 가수 단일 투어 기준 최다 회차로 알려졌다.

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olzllovely@sportschosun.com