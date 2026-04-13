고준희, 라면 5봉 먹고도 '뼈말라' 유지…"촬영있으면 미친 듯이 운동"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 고준희가 라면 5봉 먹방에도 늘씬 몸매 유지 비결을 밝혔다.

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13일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 "먹고 다니고 | SNL 이수지 키링남 규원이와 인생 곱창 먹방"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 고준희는 'SNL 코리아'에 호스트로 출연하며 친해진 김규원과 그의 단골 양곱창집을 찾았다.

김규원은 "오늘 페이스 조절 잘해야 한다"고 하자, 고준희는 "나도 조절 할 줄 안다. 수지랑 자꾸 나를 무시한다"라고 먹는 거에 자신감을 드러냈다.

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고준희는 "내가 먹성이 좋다"라면서 "라면 기본 5봉 이상 먹는다"라면서 먹보들의 유치한 피지컬 논쟁으로 웃음을 안겼다.

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잠시 후 곱창이 등장, 고준희는 "너무 맛있다. 크림치즈 같다"라면서 감탄했다. 남다른 먹선생 김규원은 "아기 낳으면 이것부터 먹여도 될 것 같다"고 하자, 고준희는 "맞다. 아기 낳으면 이거 바로 먹어야 하겠다"라고 해 웃음을 자아냈다. 이어 "나도 이런 거 되게 좋아한다. 나름 맛잇는 곳 많이 알고, 먹어봤다 생각했는데 여기 진짜 맛있다"라며 감탄했다.

고준희는 "어렸을 때 아기가 어떻게 저렇게 순댓국을 잘 먹냐라는 이야기를 들었던 기억이 어렴풋이 나는 것 같다. 그리고 순대국을 두 그릇씩 먹었다"라면서 남다른 먹성을 자랑했던 어린 시절을 떠올렸다.

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그러자 김규원은 "라면도 안 세고 먹고 그렇게 먹는데 체질이 그런 거냐, 아니면 운동을 그거 이상으로 하는 거냐"라면서 늘씬한 몸매 유지 비결에 대해 물었다. 이에 고준희는 "촬영이 있으면 미친 듯이 운동을 하고 아니면 그냥 좀 편하게 유하게 한다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com