목 조르고 골반 튕기고..키스오브라이프, 또 선정성 논란 "불쾌해vs퍼포먼스일 뿐"[SC이슈]

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[스포츠조선 김소희 기자] 걸그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 신곡 챌린지 안무가 선정성 논란에 휩싸이며 갑론을박이 이어지고 있다.

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최근 키스오브라이프는 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 'Who is she' 안무 챌린지 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 안무에는 멤버들이 서로 마주한 뒤 목을 조르는 듯한 동작이 포함돼 강한 인상을 남겼다. 이어 두 사람이 동시에 골반을 튕기는 퍼포먼스가 이어지며, 해당 장면을 두고 다양한 해석이 나오고 있다.

특히 일부 네티즌들은 해당 안무 구성이 특정 상황이나 이미지를 연상시킨다며 불편함을 드러냈다. 온라인 커뮤니티를 중심으로 표현 수위와 연출 의도에 대한 의견이 엇갈리는 가운데 "너무 선정적이다"는 반응과 함께 우려 섞인 목소리도 제기되고 있다.

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반면 일각에서는 해당 퍼포먼스가 안무적 연출과 콘셉트의 일부일 뿐이라며 과도한 의미 부여는 경계해야 한다는 의견도 이어지며 시각차가 뚜렷하게 나타나고 있다.

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앞서 키스오브라이프는 지난해 발매한 'Lips Hips Kiss'에서도 유사한 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 민소매 상의를 착용한 상태에서 끈을 잡아당기는 동작이 특정 의상을 연상시킨다는 지적이 제기되며 논란이 확산됐고, 결국 해당 안무는 일부 수정됐다.

한편 키스오브라이프는 지난 6일 신보 '후 이즈 쉬'(Who is she)를 발매했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com