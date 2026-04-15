마마무 솔라, 새로운 中 한류여신 등극…5월 타이베이 라이브 개최

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 솔라가 글로벌 '탄탄대로'를 걷고 있다.

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솔라는 오는 5월 10일(이하 현지시간) TICC 타이베이 국제회의센터에서 라이브 공연 'Solar '總有一顆屬於?的星球(Your Own Star)' LIVE'(이하 'Your Own Star')를 개최한다.

이는 솔라가 지난 3월 발매한 중국어 싱글과 동명의 타이틀로 진행되는 라이브 공연이다. 중국어 싱글 'Your Own Star'는 거대한 시간의 흐름 속에서 자신만의 좌표와 존재의 의미를 찾아가는 과정을 그린 곡으로, 솔라는 곡에 담긴 메시지를 라이브 공연으로 확장한다. 솔라 특유의 폭발적인 가창력과 섬세한 감정 표현으로 '믿듣솔라'의 저력을 뽐낼 계획이어서 기대를 더한다.

솔라는 앞서 'Your Own Star'로 대만 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 직행한 데 이어 QQ뮤직, 쿠거우뮤직 등 글로벌 음원 차트에도 안착하며 뜨거운 인기를 입증했다. 이에 힘입어 솔라는 최근 '웨이보 갈라 2026 웨이보 문화 교류의 밤'에서 '올해의 실력파 가수' 부문을 수상, 중화권 음악 시장 내 존재감을 공고히 했다.

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이렇듯 솔라는 글로벌 아티스트과의 잇단 협업 속에 현지 차트는 물론 시상식, 공연까지 섭렵하며 글로벌 '탄탄대로'를 걷고 있다. 'K-팝 디바'로서 국내외를 넘나드는 종횡무진 행보를 펼치며 솔로 아티스트로서 입지를 다지고 있는 솔라의 행보에 귀추가 주목된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com