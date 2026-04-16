[공식] 김성철, 일당백 페이닥터로 변신…'슬리핑닥터' 캐스팅

사진 제공=스토리제이컴퍼니

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김성철이 '슬리핑닥터'에 출연을 확정, 매력 발산에 나선다.

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KBS2 새 드라마 '슬리핑닥터'(극본 백은경, 연출 이현경 이진아)는 기울어 가는 정신과 개인병원에서 펼쳐지는 초보 자영업자 '갑' 홍경과 일당백 페이닥터 '을' 남지오의 로맨틱 심폐소생기를 그린 작품이다.

김성철은 극 중 타고난 재능을 가진 '힐러 정신건강의학과의원' 페이닥터 남지오 역을 맡았다. 전 분야의 의학 지식을 섭렵한 남지오는 무너져가는 홍경(진기주)의 병원을 살리기 위해 고군분투한다. 그는 진료나 병원 운영 방식을 두고 홍경과 충돌하지만, 점차 그녀에게 공감하며 끌림을 느끼기 시작한다.

넷플릭스 오리지널 시리즈 '월간남친', '지옥' 시즌2를 비롯해 드라마 '그 해 우리는', '브람스를 좋아하세요?', 영화 '프로젝트 Y', '파과', '올빼미', 뮤지컬 '데스노트'까지 장르 불문 활약을 이어온 김성철은 매 작품마다 강렬한 존재감으로 대중을 사로잡아왔다. 스크린과 브라운관, OTT, 무대를 넘나들며 탄탄한 연기 내공을 입증해온 그는 이번 '슬리핑닥터'를 통해 데뷔 후 첫 의사 역할에 도전, 또 한 번의 연기 변신을 예고한다. 그간 축적해온 폭넓은 연기 스펙트럼이 이번 작품에서 어떻게 빛을 발할지 기대가 모인다.

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이와 관련 제작진은 "김성철과 남지오 캐릭터의 싱크로율은 완벽에 가깝다. 뛰어난 연기력을 지닌 김성철 배우가, 다재다능한 의사이지만 깊은 상처를 지닌 남지오의 서사를 어떻게 소화할지 기대가 크다. 볼수록 빠져드는 매력을 지닌 김성철 배우가 어떤 활약을 펼칠지 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

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'슬리핑닥터'는 '신데렐라 게임', '드라마스페셜 2023-고백공격'을 연출한 이현경 감독과 '어쩌다 전원일기'를 집필한 백은경 작가가 의기투합했다. 앞서 출연을 확정한 진기주에 이어 장르 불문하고 탄탄한 연기 내공을 보여온 김성철이 합류하며 기대감을 높이고 있다.

한편 KBS2 새 드라마 '슬리핑닥터'는 제작 준비 단계를 마치고 본격 촬영에 들어간다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com