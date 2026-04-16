서인영, '쥬얼리 재결합 불발설'에 단호한 선긋기…"사정 있지만, 나 때문 아냐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 서인영이 쥬얼리 재결합을 둘러싼 오해에 대해 직접 해명하며 억울한 심경을 털어놨다.

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15일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '회개하고 교회에서 온종일 찬양하는 서인영 신앙생활 최초 공개 (+서인영 라이브)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 서인영은 교회로 이동하는 차 안에서 제작진과 대화를 나누던 중 쥬얼리 재결합 이야기를 꺼냈다.

제작진이 "쥬얼리가 다시 뭉쳤으면 좋겠다"고 말하자, 서인영은 "나도 그렇다"고 답하며 여전히 팀에 대한 애정을 드러냈다.

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하지만 재결합이 쉽지 않은 이유에 대해서는 선을 그었다.

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그는 "사정이 있다. 그런데 그게 나 때문은 아니다"라며 "사람들이 오해를 많이 한다. 다 나 때문이라고 생각하는데 아니다"라고 강조했다.

이어 "무슨 일만 있으면 다 나한테 연락이 온다. 사고만 치면 다 나인 줄 안다"며 그간의 이미지로 인해 억울한 상황을 겪고 있다고 토로했다.

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또 과거 '욕설 논란' 당시 함께했던 매니저와의 근황도 언급했다. 서인영은 "그분이 지금 필리핀에 있다고 하더라. 놀러 오라고 한다"며 "항상 내가 억울한 부분을 대신 얘기해주겠다고 할 만큼 의리가 있다"고 전했다.

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narusi@sportschosun.com